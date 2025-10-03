Marc Bernal, convocat amb la Sub-21
David Gordo cita 23 jugadors per als partits contra Noruega i Finlàndia, incloent-hi el migcentre del FC Barcelona
Marc Marín
Mitja hora després de conèixer la llista de Luis de la Fuente per als partits contra Geòrgia i Bulgària, el seleccionador David Gordo va anunciar els convocats per a la Sub-21, que disputarà un amistós davant Noruega el pròxim dia 10 a Guadalajara i s’enfrontarà a Finlàndia a Castelló el dimarts 14, en la tercera jornada del classificatori per a l’Europeu de 2027.
La segona llista oficial de David Gordo des que va agafar les regnes de la Rojita, rellevant Santi Denia, compta amb 23 futbolistes i presenta com a gran novetat la convocatòria del berguedà Marc Bernal. El migcentre blaugrana, que ha tingut minuts aquesta temporada en els partits contra el València, l’Oviedo i el PSG, s’estrena amb la Sub-21, després d’haver estat convocat abans de la seva lesió amb la Sub-17.
Duel clau contra Finlàndia
Tot i que el primer duel que afrontarà la Sub-21 serà de caràcter amistós, sí que té una importància vital el segon partit contra Finlàndia, corresponent a la tercera jornada de la fase de classificació per a l’Europeu 2027 que se celebrarà a Sèrbia i Albània. Després de dues jornades disputades, totes dues seleccions comparteixen el lideratge del Grup A.
La selecció espanyola va derrotar al setembre Xipre (3-0) i Kosovo (1-3), mentre que Finlàndia va tancar l’anterior aturada internacional amb dues golejades (7-0 a San Marino i 0-5 a Xipre), de manera que totes dues empaten al capdavant de la classificació amb sis punts, amb millor diferència de gols per als nòrdics. Les segueixen Romania (4 punts), Kosovo (1 punt), Xipre (0 punts) i San Marino (0 punts). Cal recordar que només el primer de grup es classifica per a l’Europeu, mentre que el segon haurà de disputar una ronda extra.
A la llista, influïda per la disputa del Mundial Sub-21, destaca la presència del porter Ander Astralaga, cedit pel Barça al Granada, i d’altres exblaugranes com Álex Valle (traspassat al Como a l’estiu), Pau Prim (a l’Al-Sadd) o Marc Guiu (sense protagonisme al Chelsea). També hi està citat el madridista Gonzalo García.
També compta amb moltes novetats, nou en total respecte al mes de setembre: entren Bruno Iribarne, Iván Fresneda, Ángel Ortiz, Sergio Rodelas, Matías Fernández-Pardo, Marc Bernal, Mario Martín, Miguel Carvalho i Pau Prim.
Convocatòria
Porters: Astralaga, Salvi Esquiel i Bruno Iribarne.
Defenses: Iván Fresneda, Álex Jiménez, Mosquera, Simo, Jacobo Ramón, Yarek, Álex Valle i Rafa Obrador.
Centrocampistes: Marc Bernal, Chema Andrés, Mario Martín, Miguel Carvalho, Gerard Hernández i Pau Prim.
Davanters: Ángel Ortiz, Eliezer Mayenda, Rodelas, Matías Fernández-Pardo, Gonzalo García i Marc Guiu.
Una convocatòria jove per a una aturada internacional de vital importància, ja que al torneig sub-21 del 2027 es reparteixen les tres places que la UEFA té per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Espanya continua en aquest llarg camí amb l’objectiu de defensar la medalla d’or aconseguida a París 2024.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
- Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris