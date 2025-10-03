GP D’INDONÈSIA
Marc Márquez estrena el seu 9è títol amb una caiguda que hauria pogut ser fatal
D’un diumenge prodigiós, al pitjor divendres de la temporada i, probablement, dels últims anys. Marc Márquez (Ducati) ja es temia una cosa així i, encara tement-ho, ha estat a punt de fer-se mal de veritat, molt de veritat, amb dues caigudes, sobretot una, perillosíssima i de la qual ha sortit il·lès de miracle
Emilio Pérez de Rozas
És tan bo, tan intel·ligent, tan pillo, es coneix tant, coneix tant i tan bé el que són les carreres, el que és el Mundial, l’eufòria que produeix conquerir alguna cosa, per exemple, un títol, per exemple, el novè títol mundial, començar a convertir-se en una autèntica llegenda del seu esport, que ell mateix va dir que no li agradava gens, gens, el que li havia ocorregut en èpoques anteriors, quan només conquistar un ceptre, començaven els problemes al perdre concentració i córrer el risc de fer-se mal.
Ni tan sols saber que podia passar, fins i tot avisant, Marc Márquez Alentá (Ducati) ha pogut evitar que l’estrena del seu novè títol, al circuit de Mandalika (Indonèsia),fos un autèntic desastre, en proporcions mai viscudes aquest any. És més, serà la primera vegada que, demà, el campioníssim català es vegi obligat a passar, igual com el seu company a Ducati, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, per la Q1, ja saben, l’entrenament on 12 pilots es juguen el pas (només passaran els dos més ràpids) a la definitiva Q1, la que decideix l’ordre a les dues graelles de sortida de les proves a l’esprint i el GP.
En uns primers entrenaments on han brillat l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia, 1.29.240 minuts), a la caça del subcampionat que lidera el català Àlex Márquez (Ducati), el novell Fermín Aldeguer (Ducati, a 0.408 segons de ‘Bezz2’) i el murcià Pedro Acosta (KTM, a 0.424 segons), Marc ha patit dues caigudes, la primera normaleta i la segona esgarrifosa, ja que ha sortit ‘per orelles’, amb la sort que el vol per sobre de la cúpula del seu ‘Desmosedici’ no ha estat gaire alt i, per tant, la caiguda tampoc ha estat contundent però, sí, es podia haver fet molt de mal, molt.
Ara s’entén per què el circuit de Mandalika, a Indonèsia, és, juntament amb el de Portimao (Portugal), els dos únics circuits del Mundial en què Marc Márquez no ha aconseguit encara guanyar un gran premi.
Ara s’entén per què Marc Márquez té ratllat en vermell, en negre, com sigui, el traçat de Mandalika, a Indonèsia, un dels dos, juntament amb el de Portimao (Portugal), penúltima cita del Mundial, on mai ha guanyat. «No he guanyat mai i ja puc assegurar i hauries de creure’m, que no guanyaré ni dissabte ni diumenge o aquestes són les meves sensacions, no sé, per a mi és, sens dubte, el pitjor circuit, cosa que no significa que sigui un mal circuit, no, no, el que passa és que, no sé del tot per què, no s’adapta al meu pilotatge. I, a més, perquè hi ha un ‘a més’, sí, Michelin ha portat una carcassa més dura, posterior, perquè duri en carrera que no em dona gaire confiança, la veritat».
El nou vegades campió del món ha reconegut que «han sigut dues caigudes rares, la primera se me n’ha anat de davant i la segona ha sigut encara més estranya, ja que, en aquests casos, l’electrònica de Ducati, que és magnífica, gairebé sempre rectifica i et salva d’una caiguda tan lletja».
No cal dir que Marc no sap gaire bé com afrontar la decisiva jornada de demà. «Després de les dues caigudes, he tornat a pista i he guanyat en confiança, però no sé si prou confiança com per afrontar amb determinació tant l’entrenament matinal de demà com la Q1 i la Q2, però no puc sortir amb por de caure, així no es pot córrer i, la veritat, hauria de fer-ho bastant millor que avui».
