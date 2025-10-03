Trampolí
Robert Vilarasau entra a les semifinals de la prova de la Copa del Món de trampolí d'Antíbol
L'artesenc assoleix la catorzena posició i disputarà les semifinals aquest dissabte, a partir de les 11.50 hores
El gimnasta artesenc Robert Vilarasau, de l'Egiba, s'ha classificat aquest divendres per a les semifinals de la prova del món de trampolí que s'està fent a la ciutat francesa d'Antíbol. Vilarasau ha quedat en la catorzena posició, amb un resultat de 59,260 punts, en una sessió molt igualada i a poc menys de mig punt de l'altre representant espanyol, el madrileny Jorge Martín, desè, amb 59,820.
Vilarasau, que ve d'una temporada complicada, entra a la final amb la tretzena millor nota, ja que la regla de la impossibilitat que hi hagi més de tres gimnastes per país elimina el japonès Riku Yamazaki, novè.
El millor resultat ha estat per al portuguès Gabriel Alburquerque, amb 62,480, seguit per l'estatunidenc Rubén Padilla, amb 62,120, i pel també nipó Taiga Akaishi, amb 60,890. També s'ha classificat l'altre espanyol, el barceloní David Vega, que ha quedat vintè amb 58,930. La final es disputarà aquest dissabte, quan faltin deu minuts per a les dotze del migdia.
