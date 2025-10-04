Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Hem errat greument en el rebot i en concedir massa tirs lliures"
L'entrenador gallec ha admès que a l'equip li ha faltat energia per refer-se al final de tants cops rebuts pel rival
El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, afirmava que "hem començat bé el partit, amb les coses clares de com defensar i córrer i hem competit bé el primer quart. El segon ha anat en la mateixa línia, però hem errat greument en el rebot. Quan aconseguíem que ells fessin el tir que volíem, ens quedàvem mirant i no l'anàvem a buscar perquè pensàvem que no era el nostre home, un fet que el Tenerife sí que ha fet".
Després ha donat importància "al nombre de tirs lliures. 19 a 5 a la primera part és una gran diferència perquè La Laguna sap com treure faltes i nosaltres no en sabem i en regalem moltes. Hem d'aprendre a jugar amb més duresa sense cometre faltes estúpides".
En el tercer quart, "hem sortit malament, però amb bon esperit ens hem ficat al partit. L'excés de voluntat ens ha fet perdre dues pilotes tontes quan estàvem a set punts i una altra vegada han tornat a trencar el partit. Aquest plus ja no hem estat capaços de donar-lo perquè ens faltava energia, tot i que estic content perquè hem seguit lluitant. A estones hem competit bé, però hem de millorar aquestes coses".
Ocampo admetia que "veníem amb la idea de córrer, però el Tenerife no et deixa, perquè mou bé la pilota, carrega el rebot, i estàs descol·locat o esgotat. Hem jugat contra un equip que castiga molt bé cada petit error. Però aquest és el nivell de l'ACB"
