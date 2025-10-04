Curses de muntanya
L'igualadí Marc Bernades acaba segon a la cursa gran de la Ultra Pirineu
El corredor anoienc només és superat pel gran favorit, el britànic Jonathan Albon, i acaba la prova de cent quilòmetres amb un temps de 10.44.01
El corredor igualadí Marc Bernades ha obtingut la segona posició a la Salomon Ultra Pirineu, la cursa més important que es fa a les nostres comarques i que està tenint lloc aquest cap de setmana entre el Berguedà i la Cerdanya. Bernades ha entrat a la línia de meta de la plaça Porxada de Bagà amb un temps de 10 hores, 44 minuts i 1 segon, només superat pel gran favorit, el britànic Jonathan Albon, amb un registre de 10.40.02.
Entre els primers classificats, abans que arribessin, també hi havia el corredor del FAES Sallent, originari de Vilamur, Nil Bacardit, que ocupava el vuitè lloc. El berguedà Carles Gonfaus era divuitè, el corredor de Llívia Guillem Aubach ocupava el lloc 24 i el cabrianès Lluís Ruiz era 26è.
En la prova femenina, la millor classificada de les nostres comarques era la baganesa Aida Cusac, qui ocupava la vuitena plaça. Núria Picas no apareixia entre les 98 primeres posicions.
També s'havia disputat la marató, la prova de 42 quilòmetres, amb la victòria del corredor de Vallromanes Miquel Corbera, amb un temps de 3.46.31. Els millors classificats de casa nostra han estat el corredor de Santa Margarida de Montbui i de l'UECAnoia Robert Marsal, novè, i el berguedà Sergi Padullés, qui ha estat desè. En la competició femenina, la puig-reigenca Carla Esclusa ha estat sisena i la corredora d'Alp Alba Melià ha quedat vuitena.
Les competicions ja van començar divendres a la nit, amb el quilòmetre vertical nocturn guanyat per l'aragonès Antonio Alcalde i la segona posició per al corredor de Bellver de Cerdanya, i del JA Berga, Jordi Bolet. L'urgellenc Jordi Alís hi va ser cinquè. En dones, victòria per a la corredora de Puigcerdà Anna Huguet, per davant de la representant del Club Cerdanya Skimo Team Marta Garcia.
Diumenge es correrà la Mitja Pirineu, l'última prova d'un cap de setmana intens.
