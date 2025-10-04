Bàsquet / Lliga Femenina Endesa
El Cadí la Seu s'entrena amb una derrota a casa contra el Leganés (64-72)
Desaprofiten diversos avantatges i acaben pagant el desencert en moments clau
Redacció
El Cadí la Seu s’ha estrenat a la Lliga amb una derrota a casa contra l’Innova TSN Leganés, en un partit en què va gaudir de diversos avantatges que va semblar que podien trencar el partit, però va acabar pagant el desencert en moments clau del partit i, també, una controvertida decisió arbitral a poc menys de 4 minuts del final que va condicionar el tram final del partit.
Els dos equips van entrar malament, amb errors constants en el llançament des de totes les distàncies.
Les urgellenques van ser les primeres a agafar la mida al cèrcol i van assolir el màxim avantatge que tindrien en tot el partit, un +12 (15-3) a menys de 5 minuts del final del primer parcial. A partir d’aquest moment, les madrilenyes van iniciar una lenta recuperació que les va dur a capgirar el marcador poc abans del descans (26-28), a què es va arribar amb empat (30-30).
El tercer període va seguir la dinàmica favorable al Leganés, liderades per Lahuerta en el tir (ni un error en els 7 llançaments que va fer) i per Dobson sota l’anella. Però, el Cadí es va refer amb una espectacular Raventos (20 punts i 21 de valoració) ben secundada per Gozales (15 punts). Es va tornar a avançar amb un +6 , però sense poder trencar el partit.
Es va arribar a l’últim quart amb tot per decidir (49-47). Un 7 a 0 va situar un altre bon avantatge de +5, a 5:43. Però, dues pilotes perdudes i el segon triple de Lahuerta van tornar l’avantatge al Leganés (59-61).
I, en aquest moment, hi va haver una decisió arbitral controvertida, en convertir una cistella de Niare en una falta en atac molt discutible i discutida per Isaac Fernández.
Del 61-61 es va passar en un tres i no res a un 59-65 a 2:48 del final que ja va ser una llosa excessiva per a les urgellenques.
CADÍ LA SEU (64): Shaylee Gonzales (15), Palma (2), Werth (3), Aguilar (7), Niare (4) -cinc inicial-, Gervasini (8), Raventós (20), Mata (4), Morales, Lucía Rodríguez (1).
INNOVA TSN LEGANÉS (72): Dodson (9), Sangare 12), Lahuerta (14), Bosgana (4), Andelova (9) -cinc inicial- Bermejo, Driessen (9), De Sancho (5), Togores (1), Herlihy (9).
ÀRBITRES: Víctor Mas Cagide, Miquel Remisa Tramuns i Manuel Berbeira Oria.
PARCIALS: 17-10 / 13-20 // 19-17 / 15-25
