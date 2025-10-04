Trampolí
Robert Vilarasau queda quinzè en les semifinals de la prova d'Antíbol de la Copa del Món
L'artesenc havia obtingut la classificació en les sèries de divendres, però no ha pogut obtenir el bitllet per a la final de diumenge
El gimnasta artesenc Robert Vilarasau, de l'Egiba, no s'ha pogut classificar per a la final de la prova de la Copa del Món de trampolí que s`està disputant aquest cap de setmana a Antíbol (França). Vilarasau, que va ser catorzè dels 24 que es classificaven en la ronda de divendres, ha obtingut exactament la mateixa nota, 56,260, aquest dissabte, però ha baixat al quinzè lloc.
El bagenc ha quedat a gairebé tres punts del desè classificat, que ha acabat sent vuitè perquè abans hi havia tres francesos i tres japonesos, el barceloní David Vega, qui s'ha classificat per a la final dels vuit millors. Els japonesos Daiki Kishi i Taiga Akaishi han dominat aquesta sessió. En dones, la madrilenya Noemí Romero també s'ha classificat per a la final.
