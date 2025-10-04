La selecció espanyola sub-21 desconvoca Marc Bernal
La Federació Espanyola allibera el migcampista de Berga després de revisar “els informes mèdics presentats pel FC Barcelona”
Jordi Carné
Nou capítol en el conflicte entre la Federació Espanyola de Futbol i el FC Barcelona de cara al pròxim parèntesi de seleccions. “Tancat” el cas de Lamine Yamal amb les declaracions conciliadores de Hansi Flick a la roda de premsa prèvia a la visita al Sevilla al Sánchez-Pizjuán, Marc Bernal ha entrat en escena: pocs minuts després que el tècnic alemany advertís la RFEF que el migcampista de Berga “no està preparat per jugar en aquest moment”, el seleccionador espanyol sub-21, David Gordo, ha decidit desconvocar-lo.
“Els serveis mèdics de la Reial Federació Espanyola de Futbol, en contacte amb els seus homòlegs del FC Barcelona, han atès els informes presentats divendres a la nit pel club català, amb la llista de David Gordo ja anunciada al migdia. Anteposant sempre la salut del futbolista, la RFEF ha optat per desconvocar Marc Bernal, que presenta molèsties físiques”, ha comunicat aquest dissabte la Federació. El jugador del Wolverhampton, Fer López, el substituirà a la convocatòria.
En el breu comunicat, la Federació deixa clar que els informes del Barça van arribar “divendres a la nit, amb la llista ja anunciada al migdia”, i que la seva voluntat és “anteposar sempre la salut del futbolista”. Una nota curta però clara per “respondre” a les declaracions d’un Flick que s’ha mostrat molt tens amb aquest assumpte:
“No sé què volen d’ell; cal anar amb compte i no està per jugar gaires minuts. Ho veiem als entrenaments: no està com abans de la lesió, i això ho veig jo i també la Federació.”
Abans de les declaracions públiques del tècnic alemany, el Barça ja s’havia posat en contacte amb la RFEF per demanar que, en cas que David Gordo no cedís, tingués la màxima precaució a l’hora d’alinear Bernal. Cal remarcar, en aquest sentit, que el migcampista només ha disputat 21 minuts després de rebre l’alta mèdica de la greu lesió de genoll que el va mantenir més d’un any allunyat dels terrenys de joc: 9 minuts contra el València, 1 minut al camp del Reial Oviedo i 11 minuts dimecres passat contra el PSG.
La selecció espanyola sub-21 jugarà el divendres 10 d’octubre davant Noruega a Guadalajara (amistós) i el dimarts 14 d’octubre a Castelló contra Finlàndia, en el tercer partit de classificació per a l’Europeu de la categoria de 2027.
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Talls de carreteres, carrers i FGC en una altra jornada de mobilitzacions pro Palestina a la Catalunya central
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Males notícies: adéu als pròxims tres festius estatals
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»