Super Copa Masculina
El CB Artés suma el quatre de quatre a costa del Salt (60-54)
Els homes d’Oriol Sensat posen novament de manifest la seva gran solidesa per controlar els duels des de l’inici a partir de la defensa
El CB Artés va sumar el quart triomf de quatre intents, el segon a casa, en un nou exercici de solvència i control meritori per un equip que ve de pujar de categoria. En aquesta ocasió, la presa va ser el Ramon Soler CB Salt (60-54), que va topar amb el mur defensiu que han instal·lat els homes d’Oriol Sensat.
En aquest context de partits abocats a una anotació baixa, els bagencs van imposar la iniciativa des del principi, deixant els gironins amb un marcador parcial de menys de punts i obtenint les primeres rendes. Tanmateix, els visitants van reaccionar al segon quart, reduint aquesta diferència als tres punts en arribar al descans.
Però en el tercer període els artesencs van posar aigua al vi amb 25 punts anotats i eixamplant la renda a les catorze unitats un cop conclosos els trenta minuts de joc. En l’últim període, els forans van establir un 56-54 (5-17 de parcial) que va posar la por al cos als locals, erràtics en alguns dels llançaments de tir lliure. Malgrat aquesta circumstància, el CB Artés va segellar amb victòria el seu segon enfrontament a casa, el quart de la temporada, i clou la jornada com a líder del grup. Aquest dissabte visitarà la pista del Maristes Ademar a 3/4 de 6 de la tarda.
