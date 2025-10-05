Tercera FEB grup C-A
El CB Igualada firma el debut ideal apallissant l’Alfindén a casa (83-58)
Els homes de Víctor Belenguer van ser un autèntic vendaval en atac per a uns rivals que no els van poder aturar
El Monbus-CB Igualada va arrencar el curs al grup C-A de Tercera FEB com una moto. Els homes de Víctor Belenguer van ser un autèntic vendaval per a l’Alfindén CB (85-58), que no va poder fer res per frenar el triomf dels anoiencs.
Tot i que els locals van controlar el partit des dels primers compassos, el primer quart va estar marcat per un intercanvi de cistelles alegre i la permissivitat en defensa. Això va fomentar que les diferències fossin curtes al final del primer període. A la continuació, l’Igualada es va escapar apujant el ritme defensiu i trobant situacions clares en atac amb ràpides transicions. Els inicis de la represa van ser erràtics, però ràpidament els igualadins van prendre de nou la iniciativa per sentenciar el duel amb un gran joc col·lectiu que els va permetre gaudir d’avantatges que van arribar als trenta punts. L’últim quart va ser un tràmit per al CB Igualada.