Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa ressuscita a la pista del líder però ho perd tot en un minut (3-2)
Els bagencs, que encara no han puntuat, reben dos gols en el tram final d'un duel en què paguen les errades pròpies i un arbitratge poc clar
Regió7
El Covisa va mostrar a la pista del líder el camí a seguir, però hi va caure de manera massa dolorosa. Els homes d'Antonio Mesa van controlar bé un rival que va jugar gairebé sempre de cinc, amb Meneses de porter jugador, i es va avançar fins a dues vegades. Però l'equip va errar massa ocasions clares en contraatacs i va deixar la porta oberta.
A més, els col·legiats tampoc no van ajudar perdonant una expulsió als maresmencs. A poc més de dos minuts, Hermosel va igualar amb un xut que va passar entre moltes cames i després va anotar el tercer en rematar una falta indirecta. En l'última jugada, Llucià va errar a boca de gol i va demanar una falta que ja no va arribar.
FUTSAL MATARÓ: Martí, Uri López, Biel Martí, Hermosell, Marc Ponce -equip inicial- Alagi, Manel Rus. Meneses, Marc López, Pol Novo, Serrano, Marc Roig i Rosco
COVISA MANRESA: Blasco, Abdel, Asís, Jordi Sánchez, Ambrós -equip inicial- Mellado, Checa, Aaron, Llucià, Mujal, Santa, Edgar i Cella (ps)
ÀRBITRES: García i Hurtado
GOLS: 0-1 Asís min 5, 1-1 Abdel (pp) min 26, 1-2 Jordi Sánchez min 34, 2-2 Hermosel min 38, 3-2 Hermosel min 39
