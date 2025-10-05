Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol sala/Segona Divisió B

El Covisa Manresa ressuscita a la pista del líder però ho perd tot en un minut (3-2)

Els bagencs, que encara no han puntuat, reben dos gols en el tram final d'un duel en què paguen les errades pròpies i un arbitratge poc clar

Asís, autor del primer gol del Covisa a Mataró

Asís, autor del primer gol del Covisa a Mataró / Jordi Biel

Regió7

Manresa

El Covisa va mostrar a la pista del líder el camí a seguir, però hi va caure de manera massa dolorosa. Els homes d'Antonio Mesa van controlar bé un rival que va jugar gairebé sempre de cinc, amb Meneses de porter jugador, i es va avançar fins a dues vegades. Però l'equip va errar massa ocasions clares en contraatacs i va deixar la porta oberta.

A més, els col·legiats tampoc no van ajudar perdonant una expulsió als maresmencs. A poc més de dos minuts, Hermosel va igualar amb un xut que va passar entre moltes cames i després va anotar el tercer en rematar una falta indirecta. En l'última jugada, Llucià va errar a boca de gol i va demanar una falta que ja no va arribar.

FUTSAL MATARÓ: Martí, Uri López, Biel Martí, Hermosell, Marc Ponce -equip inicial- Alagi, Manel Rus. Meneses, Marc López, Pol Novo, Serrano, Marc Roig i Rosco

COVISA MANRESA: Blasco, Abdel, Asís, Jordi Sánchez, Ambrós -equip inicial- Mellado, Checa, Aaron, Llucià, Mujal, Santa, Edgar i Cella (ps)

ÀRBITRES: García i Hurtado

GOLS: 0-1 Asís min 5, 1-1 Abdel (pp) min 26, 1-2 Jordi Sánchez min 34, 2-2 Hermosel min 38, 3-2 Hermosel min 39

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
  2. Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
  3. Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
  4. TV3 retarda l’emissió de ‘Bestial’, el programa de Bibiana Ballbè, després de la pluja de crítiques
  5. Usuaris de Berga i Sallent esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona: «És una odissea diària»
  6. Manresa dóna la benvinguda a Caixa Guissona en la inauguració de la seva primera oficina en catorze anys
  7. De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
  8. «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»

La Catalunya central queda malparada en la classificació dels municipis on més creix la renda

La Catalunya central queda malparada en la classificació dels municipis on més creix la renda

El Barça s'aixeca tard de la migdiada i es deixa el lideratge a Sevilla

El Barça s'aixeca tard de la migdiada i es deixa el lideratge a Sevilla

El Covisa Manresa ressuscita a la pista del líder però ho perd tot en un minut (3-2)

El Covisa Manresa ressuscita a la pista del líder però ho perd tot en un minut (3-2)

Cistells plens en el concurs de Castallar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets

Cistells plens en el concurs de Castallar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets

Rosalía fa públic el seu diari: des d'anècdotes personals fins als pròxims projectes musicals

Rosalía fa públic el seu diari: des d'anècdotes personals fins als pròxims projectes musicals

Rescaten en excursionista ferit a la Roca Foradada de Montserrat

Rescaten en excursionista ferit a la Roca Foradada de Montserrat

L'Igualada Rigat colpeja primer i gestiona l'avantatge en un festival de targetes (2-4)

L'Igualada Rigat colpeja primer i gestiona l'avantatge en un festival de targetes (2-4)

Més de 20.000 persones coneixen el dia a dia dels pagesos

Més de 20.000 persones coneixen el dia a dia dels pagesos
Tracking Pixel Contents