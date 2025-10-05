Polèmica
El dia en què Laporta es va enfrontar a Fernández Vara per telèfon i Rosell va anar a disculpar-se a Extremadura
L’expresident de la Junta d’Extremadura va assenyalar l’actual mandatari blaugrana per haver-li dit «imbècil» arran d’un article d’opinió
Francisco Cabezas
Guillermo Fernández Vara, president socialista de la Junta d’Extremadura durant tres legislatures, ha mort aquest diumenge als 66 anys per culpa d’un càncer d’estómac. Reconegut aficionat barcelonista, el polític va passar al seu dia a primera línia del debat de l’‘entorn’ blaugrana després d’un dur enfrontament que va mantenir amb Joan Laporta l’agost del 2009, durant la primera era del dirigent blaugrana a la cadira presidencial del Barça. Sánchez Vara va acusar Laporta d’haver-li dit «imbècil» 10 vegades. Sandro Rosell, després de la seva victòria electoral el 2010, va acudir a Extremadura a disculpar-se amb Fernández Vara en el seu primer acte institucional fora de Catalunya.
El conflicte es va iniciar després que Fernández Vara, per aquella època articulista del diari ‘Marca’, discutís el perfil polític de Laporta com a president del Barça. «Estàs sent un president excepcional [...], ens has fet viure moments inoblidables, però, sisplau t’ho demano, no ens facis mal» [...]. Visca el Barça i visca Catalunya. Visca Espanya també, si m’ho permets. O encara que no m’ho permetis», va escriure Fernández Vara en una columna titulada ‘Estimat president’.
La trucada de telèfon
El dirigent barcelonista li va contestar amb una trucada de telèfon després d’una reunió del Consell de Govern i amb l’ex secretari general del PSOE ja pujat al seu cotxe oficial. Segons Fernández Vara, Laporta, amb qui mantenia una bona relació personal, li va dir imbècil diverses vegades. Tot i que el polític també va declarar que el president blaugrana li diria després que no considerava la paraula ‘imbècil’ com un insult.
Laporta, que aleshores ja estava lluitant amb un cas d’espionatge que va afectar alguns dels membres de la seva junta, no va tenir miraments. «[Sánchez Vara] vol fer publicitat a la meva costa. Em sap greu perquè és una persona que conec, i que està fent el joc a la gent que ens té ganes. A més, ha sortit en un mitjà [‘Marca’] que cada dos per tres intenta treure coses per perjudicar i per fer mal».
El viatge de Rosell
Un any després d’aquell embolic, i en un viatge que al seu dia va agitar el barcelonisme, Sandro Rosell, el 5 de juliol del 2010, tot just quatre dies després de ser investit com a president del Barça, va acudir fins a Mèrida per disculpar-se amb Fernández Vara. Rosell va entendre que, després d’acudir a l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l’Abadia de Montserrat, tocava visitar el president d’Extremadura.
Dolores Pallero, que era vicepresidenta primera i portaveu de la Junta d’Extremadura, deia que Rosell no s’havia de disculpar davant Fernández Vara. Però insistia: «No ens ofenem els extremenys per la falta de respecte i la falta d’educació que demostra un individu com aquest [Joan Laporta]. Va ser una qüestió evidentment de mala educació, i ja està, i lògicament li donem la benvinguda [a Sandro Rosell]».
Rosell va fer servir una curiosa analogia per elogiar Fernández Vara: «Si vols menjar el millor pa amb tomàquet i pernil del món, has d’agafar el pa amb tomàquet de Catalunya i el pernil d’Extremadura».
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- TV3 retarda l’emissió de ‘Bestial’, el programa de Bibiana Ballbè, després de la pluja de crítiques
- Usuaris de Berga i Sallent esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona: «És una odissea diària»
- Manresa dóna la benvinguda a Caixa Guissona en la inauguració de la seva primera oficina en catorze anys
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»