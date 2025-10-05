Flick opta per un missatge positiu enmig de la catàstrofe: “Mirem endavant amb optimisme”
Joan Domènech
Hi va haver molts errors per corregir i moltes disfuncions per arreglar, però Hansi Flick va optar per enviar un missatge d’optimisme de cara al futur. L’entrenador va preferir reprimir el mal humor que devia sentir, com tot el barcelonisme, i va anunciar un propòsit d’esmena i millora després de l’aturada de seleccions. El tècnic va valorar positivament que la majoria dels seus internacionals (12 futbolistes marxen amb les seves seleccions) “trobin una altra atmosfera”.
Flick va evitar retreure res en públic als jugadors. Alguns van quedar molt assenyalats per la seva actuació, però l’entrenador va eludir les al·lusions personals. Per exemple, quan va parlar dels errors en la possessió i en el control de pilota durant la primera part, període en què va situar l’origen del desastre.
“No cal mirar només Pedri i Frenkie [De Jong]”, va apuntar, “perquè la manca de possessió ens implica a tots, i he d’analitzar-ho”.
Tampoc no va citar Lewandowski, que va fallar un penal (el va enviar fora), ni Roony Bardghji, que va desaprofitar una altra ocasió claríssima sol davant Vlachodimos.
“Vam tenir l’oportunitat de marcar el segon gol i empatar, i això hauria canviat el partit, però això ja és passat”, va lamentar.
Del passat, Flick va saltar al futur:
“Mirem endavant amb optimisme”, va subratllar, prometent una millora immediata de l’equip.
Segons ell, per dues raons: perquè va garantir que el grup apendrà dels errors de les dues derrotes de la setmana —encara que a Sevilla no va aprendre del que havia passat amb el París, en una situació tàctica semblant— i perquè espera la reaparició de diversos jugadors. Les de Fermín i Raphinha es donen per segures; la de Lamine Yamal, més dubtosa.
El Sevilla va fer marcatges individuals als tres migcampistes durant tot el partit, trencant així la cadena habitual de passades. Matías Almeida va guanyar la partida tàctica, a més, perquè va sorprendre amb alguns retocs estratègics que Flick no esperava.
“La nostra actuació a la primera part no va ser bona, però a la segona vam estar molt millor, i em quedo amb aquesta reacció”, va afirmar Flick.
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- TV3 retarda l’emissió de ‘Bestial’, el programa de Bibiana Ballbè, després de la pluja de crítiques
- Usuaris de Berga i Sallent esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona: «És una odissea diària»
- Manresa dóna la benvinguda a Caixa Guissona en la inauguració de la seva primera oficina en catorze anys
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»