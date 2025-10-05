Futbol / Tercera Federació
El CE Manresa s’entrebanca amb el Lleida Esportiu
Els manresans empaten a zero contra el penúltim classificat
L’equip de Sergi Trullàs domina el partit i crea prou ocasions, però topa amb el porter visitant i el pal
El CE Manresa no ha pogut passar de l’empat a zero contra el Lleida Esportiu, que ha arribat al Congost com a penúltim classificat de la Tercera Federació, amb només un punt i sense haver marcat encara cap gol. L’equip de Sergi Trullàs ha dominat el partit i ha creat prou ocasions de gol per haver-se endut els tres punts però, un cop el pal, i el porter un parell de cops ho han evitat.
Un primer quart d’hora amb la pilota més estona aturada que no pas jugada, fos per faltes o perquè uns i altres la llançaven fora del camp. Només una falta lateral que Matheus no ha pogut connectar amb el cap ha semblat una ocasió de gol.
La primera oportunitat que ho ha estat realment ha arribat al minut 20. El Lleida Esportiu, que avui vestia completament de groc, estava més ben posat i marcava el ritme del joc, exasperadament lent. Però, una pilota que ha arribat a Moha a la punta esquerra ha acabat amb un remat de cap d’Ayoub al pal, a què Alejandro Satoca no hagués arribat.
L’ocasió ha espavilat els jugadors de Sergi Trullàs que de seguida han forçat un córner. Matheus ha saltat més que ningú, però ha rematat massa alt. Més precís ha estat Bamta, que després de canviar el joc de cantó cap a Moha, ha controlat i ha orientat de manera excel·lent la pilota quan li ha tornada. Satoca ha rebutjat el seu xut quan la grada es disposava a cridar el primer gol.
Les dues ocasions han aculat el Lleida Esportiu. La localització ha canviat de camp i el ritme pausat del primer quart d’hora s’ha accelerat, lleugerament. Fins al descans, els manresans han desaprofitat diverses ocasions per crear perill a través de les faltes, la majoria laterals, amb què els defenses lleidatans aturaven les internades de Bamta i Moha, els més incisius.
El Lleida Esportiu, amb només un punt i sense cap gol a favor, no mostrava capacitat per trencar la dinàmica amb què han arribat al Congost. Ni una rematada en tota la primera part, només aproximacions innòcues. Al Manresa li havia faltat encert als metres finals. Un xut desviat de Bamta i una centrada de Moha al segon pal que l’extrem no ha pogut rematar mantenien el guió amb què havia acabat la primera meitat. Tampoc Ayoub ha estat llest per endur-se una pilota quan semblava que tenia avantatge per plantar-se sol davant del porter.
Passaven els minuts i arribaven les substitucions i les presses. Per als lleidatans, un punt ja era un botí valuós. Marc Garcia es guanyava una targeta groga per perdre temps en un fora de banda, a tot just el minut 67. I el porter Alejandro Satoca, que jugava a tots els números, l'ha rebuda al minut 81.
Bamta ha tornat a rematar des de dins de l’àrea, però ha tornat a topar amb el porter lleidatà, el millor del seu equip. Les presses ja s’havien transformat en nervis. L’empat era un mal resultat per als manresans, però no se l’han pogut estalviar. Que Òscar Pulido hagi complert 50 partits amb la porteria a zero, no ha estat cap consol.
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- TV3 retarda l’emissió de ‘Bestial’, el programa de Bibiana Ballbè, després de la pluja de crítiques
- Usuaris de Berga i Sallent esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona: «És una odissea diària»
- Manresa dóna la benvinguda a Caixa Guissona en la inauguració de la seva primera oficina en catorze anys
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»