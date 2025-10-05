El Gimnàstic suma un punt agredolç a Cornellà (2-2)
Els manresans aconsegueixen el primer punt de la temporada tot i tenir ocasions per aconseguir la victòria
El Gimnàstic de Manresa va aconseguir el primer punt de la temporada a Divisió d'Honor Juvenil (2-2) malgrat dominar l'enfrontament contra el Cornellà en un partit on els bagencs van tenir ocasions per aconseguir la victòria. Tot i el punt, cauen a l'última posició, ja que el fins ara cuer, el Saragossa Racing, va aconseguir superar el Gimnàstic de Tarragona.
El partit, que va tenir un retard horari considerable, va començar amb relativa igualtat, amb intensitat i lluites al mig del camp, però amb el conjunt visitant lleugerament dominant. Al minut 36, un mal rebuig de la defensa manresana l'aprofitava Daniel Osuna (jugador que havia passat, precisament, per la base del club bagenc) i, amb un fort xut des de la frontal de l'àrea obria la llauna. La reacció dels escapolats va ser immillorable i, només quatre minuts després, una passada en llarg del porter Jan Lagunas la recollia Pau Galobardes, que es desfeia de la defensa i superava el porter amb un xut ben col·locat. Abans del descans, Ansu Sannoh tenia una ocasió clara de gol que un dels defenses locals treia de sota la línia de gol.
La segona meitat va tenir diverses ocasions dels manresans, que buscaven amb insistència el gol, però van ser els del Baix Llobregat els que van aconseguir anotar, amb un xut d'Eric Bargalló després d'una triangulació que va acabar a la xarxa. Només dos minuts després, però, Guiu Monsó estavellava al travesser un remat de cap d'un servei de falta lateral de Renzo Deluchi i Galobardes era el primer a caçar el rebuig per empènyer la pilota a la xarxa i fer el seu doblet personal. Tot i que els visitants van gaudir de diverses opcions de perill per anotar el gol de la victòria, el resultat va persistir i els manresans es van quedar amb un punt agredolç.
UE CORNELLÀ: Arévalo, Landi (Rodríguez 81’), Yebenes, Osuna, Fernandez (Montón 51’), Martí, Mejía (Recio 81’), H. García, Muraska, J. Garcia (Bargalló 51’) i Elouarma (Sur 57’).
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Olivencia (Alsina 46’) Arnau, Monsó, Urcan, Ibars (Guerra 57’), Sannoh (El Haimir 57’), Deluchi, Galobardes, Betancourt (Masdevall 89’) i Dominguez (Vives 83’).
ÀRBITRE: Joan Canos, auxiliat per Gerard Ferrer i Jesús Guillén.
GOLS: 1-0 Osuna min 36, 1-1 Galobardes min 40, 2-1 Bargalló min 59, 2-2 Galobardes min 61.
