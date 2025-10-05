Gironella i Berga empaten en un derbi d'alt voltatge però sense gols (0-0)
Una expulsió a la primera meitat condiciona un enfrontament amb molta intensitat, però on cap equip aconsegueix transformar les seves ocasions
L'Atlètic Gironella i el Berga van oferir un derbi elèctric on només va faltar la cirereta dels gols (0-0). Ambdós equips van lluitar durant tot el partit en un duel que podria haver caigut cap a qualsevol dels dos costats, però que va quedar amb empat per la manca de punteria de cara a porteria. Els gironellencs es deixen els primers punts de la temporada, però segueixen invictes i coliderant el grup amb el Sant Quirze. Els de la capital comarcal cauen a la vuitena posició, amb quatre punts.
La primera meitat va ser de tempteig, malgrat la intensitat, amb xocs al mig del camp, però sense massa aproximacions clares de perill i amb molta igualtat, sense que cap equip s'aconseguís imposar. No va ser fins als últims minuts del primer temps quan, després d'una enganxada i una petita picabaralla, el col·legiat va expulsar amb vermella directa el capità visitant Marc Torres, en una decisió molt protestada des de la banqueta berguedana.
El segon temps va ser igualment equilibrat malgrat la superioritat numèrica dels locals, i es van començar a veure més ocasions clares de gol que, igualment, topaven amb els porters o bé sortien fora. Els visitants van arribar a tenir fins i tot un lleuger domini. Ja a les acaballes, Guillem Riu veia la segona groga i els dos equips van acabar jugant amb deu. Tot i que van lluitar fins al final, cap dels dos va aconseguir anotar i es van repartir els punts.
CF ATLÈTIC GIRONELLA: Calaf, Molina (Ragués 65’), Riu, Valls (Puigdellívol 65’), Rodríguez (Villa 87’), Fígols, Toran, Aallaoui (Diallo 72’), Gabarrós (Djamanca 72’), Lopez i Portell (Allianga 65’).
CE BERGA: Gil, Torres, Ruiz, Sánchez, Baldeh (Martínez 66’), Puigbò, Ceesay, A. Hernandez (O. Hernandez 89’), Castaño, Artigas i Jitari.
ÀRBITRE: Edwin Victoriano, auxiliat per Ian Roca i David Eugeni Aranega.
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- TV3 retarda l’emissió de ‘Bestial’, el programa de Bibiana Ballbè, després de la pluja de crítiques
- Usuaris de Berga i Sallent esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona: «És una odissea diària»
- Manresa dóna la benvinguda a Caixa Guissona en la inauguració de la seva primera oficina en catorze anys
- De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»