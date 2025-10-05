L'Igualada ensopega amb el Poble Sec (2-4)
Els anoiencs són superiors, però cauen davant un conjunt barceloní més eficaç
L'Igualada va tenir-les de tots colors, però va acabar caient davant l'APA Poble Sec (2-4) en un partit de domini igualadí, però sense efectivitat a les àrees davant un conjunt visitant que va saber jugar les seves cartes i va rematar el partit a la segona meitat. L'Igualada és novè classificat amb tres punts aconseguits a la primera jornada.
L'inici del partit va tenir un guió de domini local, amb possessió i ocasions pel conjunt de Dani Andreu. Al minut 9, Sergio Sandoval rebia una bona passada a l'esquena de la defensa i, amb una gran definició, feia el primer gol. Els anoiencs, esperonats pel gol matiner, van gaudir de la possessió i de diverses ocasions durant la primera meitat davant un rival que es dedicava a treure aigua de la barca. En la que va ser la primera aproximació de perill del conjunt de Barcelona, a dos minuts pel descans, Quim Solé anotava el gol de l'empat amb un xut que un defensa va desviar i va acabar a porteria.
Només començar la segona part, els barcelonins van aconseguir capgirar contra pronòstic el marcador, amb un gol de Samuel Blanco que va desconcertar els locals. Malgrat això, Sandoval va tornar a posar-se la capa d'heroi i, a l'hora de joc, aconseguia l'empat després de rematar una centrada per banda dreta. Amb les forces renovades, els locals van tenir múltiples ocasions per tornar-se a avançar. A quinze minuts per al final, l'Igualada estavellava una pilota al pal i, en la següent jugada, Víctor Muñoz marcava pels barcelonins. Els darrers minuts van ser de partit trencat, amb ambdós equips tenint opcions per anotar i, al descompte, amb un Igualada volcat a l'atac, Guillem Valldosera va fer el 2-4 definitiu. La setmana que ve, els igualadins visiten el camp de les Borges Blanques, equip que també té tres punts.
CF IGUALADA: Rojas, Nsingani (G. Cuadras 46’), Alvarez, A. Cuadras (Oné 61’), Bellido (Borrell 61’), Samaniego (Fernandez 79’), Sandoval, Santana, Lobato, Barrios (Banguero 89’) i Monje (Taghi 89’).
CE APA POBLE SEC: Maestre, Miranda, Dionisio, Tous, Valldosera, Anguera (Castro 80’), Rahouti (Carrillo 80’), Campillos (Muñoz 65’), Solé, Blanco (Miró 89’) i Marimon.
ÀRBITRE: Marc Fernandez, auxiliat per Oleksandra Lyashchuk i Marc Cahelles.
GOLS: 1-0 Sandoval min 9, 1-1 Solé min 43, 1-2 Blanco min 51, 2-2 Sandoval min 60, 2-3 Muñoz min 78, 2-4 Valldosera min 89.
