Hoquei patins/OK Lliga
L'Igualada Rigat colpeja primer i gestiona l'avantatge en un festival de targetes (2-4)
Dos gols en set minuts dels arlequinats són gestionats correctament per l'equip de Marc Muntané, que suma els primers punts a la lliga
L'Igualada Rigat ha sumat els tres primers punts de la lliga després de vèncer a Caldes (2-4) en un duel en què ha agafat avantatge aviat i ha semblat resoldre just després del descans, tot i que s'ha complicat per l'excessiva quantitat de targetes, onze, mostrada pels col·legiats.
El partit ha començat molt mogut per les dues bandes i amb una facilitat golejadora que costaria de veure durant el segon tram de la primera meitat. L'Igualada sabia que havia de ser vertical en les accions que tingués i ha trigat poc més d'un minut Joan Ruano en tallar línies i assistir perquè Marc González, entrant per la dreta, afusellés el porter Txus Fernández.
Però l'alegria no ha durat gaire, ja que els col·legiats, que en pocs minuts havien castigat amb tres targetes els arlequinats, han indicat un penal a Arnau Martínez, amb la conseqüent groga, per aixecar massa l'estic. Lluc Vilà no ha tingut pietat i ha transformat el llançament.
El Caldes s'ha animat amb l'acció, però no ha pogut aturar una altra contra de tiralinies entre Marc González i Roger Bars que ha acabat amb la passada de la mort del capità i rematada del seu company sense porter.
Cardil i Bars tranquil·litzen
Els primers 25 minuts han estat de més domini vallesà, però el porter igualadí gairebé no ha tingut intervencions, tret d'un parell de trets. La defensa anoienca s'imposava en tot moment i, a més, abans del descans, el conjunt de Marc Muntané ha agafat més aire gràcies a una acció individual del jove Àlex Cardil, qui s'ha regirat sobre el seu eix i ha marcat el tercer.
Es tractava de mantenir la diferència a l'inici d'una segona meitat en què s'esperava que el Caldes intentés tornar a entrar en el partit, però ha caigut un altre gol de la banda visitant. Roger Bars ha picat una bola a l'àrea, Marc González s'ha creuat i no l'ha tocada, però ha despistat Txus Fernández per possibilitar l'1-4.
El partit semblava controlat per l'Igualada, que ara no permetia que el Caldes creés perill, però s'ha complicat quan els col·legiats no han indicat la desena falta als locals per una infracció de Mendes a Ruano i han amonestat l'anoienc. Era la segona groga i l'equip ha hagut de jugar amb inferioritat a onze minuts.
La situació l'ha aprofitada Gerard Rovira, qui ha anotat el segon del seu equip amb un fort tret. I amb les noves normes l'Igualada ha hagut de seguir jugant amb tres homes de camp fins arribar als dos minuts d'inferioritat.
Per sort, els locals no ho han acabat d'aprofitar i, quan ha recuperat l'home de menys, l'equip de Les Comes ha començat a passar-se la bola per gestionar l'avantatge de dos gols, tot i que Marc Carol ha errat una bona opció per haver fet el cinquè.
Ha estat a 3.52 quan l'ex de l'Igualada Bernat Yeste ha vist l'onzena groga total del partit, segona seva i el Caldes ha passat a jugar amb tres. Els visitants, però, han optat per congelar la bola i quan l'equip de casa ha recuperat tots els efectius ja era massa tard.
RECAM LÀSER CALDES: Txus Fernández, Mendes, Yeste, Vilà, Ballart -cinc inicial- Cardona, Rovira, Serra, Zanón
IGUALADA RIGAT: Arnau Martínez, Bars, Pascual, Marc González, Ruano -cinc inicial- Roma, Carol, Cañadillas, Cardil
ÀRBITRES: Reverter i Escobar
GOLS: 0-1 Marc González min 2, 1-1 Vilà (p) min 4, 1-2 Marc González min 7, 1-3 Cardil min 24, 1-4 Bars min 30, 2-4 Rovira min 40
