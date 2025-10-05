Lliga Femenina 2
El Manresa CBF s’estrena a la categoria amb una dura derrota contra l'Abril Adba Sanfer (74-56)
El conjunt dirgit per Marc Rovirosa planta cara a la primera meitat, però es desfà en una represa on les asturianes es mostren més eficaces
El Manresa CBF va patir una dura derrota en la seva estrena a la Lliga Femenina 2 contra l’Abril Adba Sanfer a domicili (74-56). Les bagenques van tutejar les seves rivals al llarg de la primera meitat, amb diferències mínimes entre ambdós conjunts, però les asturianes van posar una marxa més a la represa per evitar qualsevol opció de triomf visitant.
L’encert a l’inici del duel no va ser gaire elevat. El marcador lluïa uns guarismes baixos i cap dels dos conjunts s’imposava a l’altre damunt del parquet. Aquesta tònica es va estirar fins al segon període, vint minuts en què les manresanes aconseguien mantenir a ratlla les amfitriones i enfilar el camí de vestidors amb tan sols un punt de desavantatge.
A la represa es van combinar dos factors que van acabar sent letals per a les de Marc Rovirosa: la seva falta d’encert i la gran efectivitat de les asturianes. Aquestes circumstàncies fan propiciar que les locals obrissin forat en el marcador fins a assolir una renda de més de vint punts que al final les bagenques van matisar lleugerament.
El debut al Nou Congost del Manresa CBF serà aquest pròxim diumenge a les 12 del migdia davant l’Horbisa Spirit Greenkw Barakal.
