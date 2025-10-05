Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Manresa CBF s’estrena a la categoria amb una dura derrota contra l'Abril Adba Sanfer (74-56)

El conjunt dirgit per Marc Rovirosa planta cara a la primera meitat, però es desfà en una represa on les asturianes es mostren més eficaces

Elia Páez va ser la màxima anotadora del Manresa CBF amb 15 punts

Elia Páez va ser la màxima anotadora del Manresa CBF amb 15 punts / Oscar Bayona

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El Manresa CBF va patir una dura derrota en la seva estrena a la Lliga Femenina 2 contra l’Abril Adba Sanfer a domicili (74-56). Les bagenques van tutejar les seves rivals al llarg de la primera meitat, amb diferències mínimes entre ambdós conjunts, però les asturianes van posar una marxa més a la represa per evitar qualsevol opció de triomf visitant.

L’encert a l’inici del duel no va ser gaire elevat. El marcador lluïa uns guarismes baixos i cap dels dos conjunts s’imposava a l’altre damunt del parquet. Aquesta tònica es va estirar fins al segon període, vint minuts en què les manresanes aconseguien mantenir a ratlla les amfitriones i enfilar el camí de vestidors amb tan sols un punt de desavantatge.

A la represa es van combinar dos factors que van acabar sent letals per a les de Marc Rovirosa: la seva falta d’encert i la gran efectivitat de les asturianes. Aquestes circumstàncies fan propiciar que les locals obrissin forat en el marcador fins a assolir una renda de més de vint punts que al final les bagenques van matisar lleugerament.

El debut al Nou Congost del Manresa CBF serà aquest pròxim diumenge a les 12 del migdia davant l’Horbisa Spirit Greenkw Barakal.

