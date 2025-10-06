Atletisme
L'Avinent i el CAI sumen perquè Catalunya guanyi el subcapionat espanyol Sub16
Van aportar sis atletes en el Campionat d'Espanya per Federacions Autonòmiques
La selecció masculina va quedar en quarta posició
L’Avinent Manresa amb quatre atletes i el Club Atlètic Igualada amb dos, van contribuir al subcampionat de l’equip femení de Catalunya i la quarta posició del masculí en el Campionat d’Espanya Sub16 per Federacions Autonòmiques que es va disputar aquest cap de setmana a l’Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucia (Marina Baixa).
La selecció catalana femenina va quedar en segona posició, a només dos punts de la selecció de la Comunitat de Madrid, 255 de les catalanes pels 257 de les madrilenyes. Va completar el podi la Federació del País Valencià, amb 243 punts. En total, hi van paticipar 17 seleccions autonòmiques.
Pel que fa a la selecció masculina, es van classificar en quarta posició. Va sumar 231 punts. Va quedar per darrere de Castellà i Lleó, amb 263 punts, la mateixa puntuació que van sumar els atletes de la Federació d’Andalusia, però amb menys primers llocs, i de Galícia, que en va acumular 245. També van competir 17 seleccions autonòmiques.
Victòria d’Anna Recuenco
Entre les actuacions individuals, va destacar el primer lloc assolit per la llançadora de l’Avinent Manresa Anna Recuenco en el concurs de Pes.
Recuenco va llançar la bola fins als 12.57 metres en el quart i últim intent, per davant de Laura Zamora de Madrid, amb 12.03 metres i de Chinaecherem Messa de les Canàries, amb 12.01 metres.
També van guanyar la seva prova, amb rècord d’Espanya Sub16 inclòs, el quartet de relleus 4x300, en què hi havia el velocista de l’Avinent Manresa Eduard López.
El relleu català, format per àlex Solà, Eduard López, Pol Garcia i Eros Alegre, van córrer la distància en 2:24.08, superant l’anterior rècord de 2:24.61. El quartet català va quedar per davant d’Andalusia (2:25.46) i Castella i Lleó (2:28.07).
Els atletes de l’Avinent i el CAI van contribuir a la puntuació de les seleccions catalanes amb un segon lloc i dos tercers llocs.
Montserrat Fresnillo va ser segona en el relleu 4x300, juntament amb Emma González, Maia Parés i Noa Alcántara.Van fer un temps de 2:50.69, per darrere del 2:49.46 de Madrid i per davant del 2:52.71 de la Comunitat Valenciana.
I també Fresnillo va aportar un tercer lloc en els 300 metres llisos. Els va córrer en 42.35. Va guanyar la prova Alba Sanmartín, de la Comunitat Valenciana (41.22), i va fer segona Sara González, de Navarra (41.45).
I el saltador del CAI Isaac Hernández fa fer bronze en el salt d’alçada, amb 1,81 metres. Van fer primer i segon Pablo Menéndez, d’Astúries, i Adrián García, d’Andalusia, tots dos amb 1,84 m.
Els altres representants van ser Daniela Gaitán del CAI, cinquena als 3.000 metres marxa amb un temps de 14:57:55, i el llançador de l’Avinent Marc Sanz, novè en el Pes, amb 12,30 metres.
