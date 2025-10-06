Tribunals
El Barça de Bartomeu va pagar per serveis «inexistents» i «molt superiors al preu de mercat» als intermediaris del fitxatge de Malcom
Un informe dels Mossos assenyala que hi va haver canvis en el contracte del jugador brasiler per evitar abonar els impostos corresponents
Germán González / J. G. Albalat
Un informe dels Mossos d'Esquadra entregat al Jutjat d’Instrucció número 16 de Barcelona que investiga l’expresident del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu i altres exdirectius del club per suposades irregularitats financeres ha destapat que algunes es van cometre amb el fitxatge del brasiler Malcom el 2018. En concret, sota la lupa hi ha 10 milions d’euros abonats pel Barça a la societat Bussines Futbol España (BFE) per «operacions d’intermediació» entre el 2018 i el 2020 que correspondrien presumptament a «possibles serveis no justificats, inexistents o molt superiors al preu de mercat».
Les comissions del fitxatge de Malcom del Girondins és una de les operacions presumptament irregulars que investiga el jutjat. Les altres són les minutes que el club va pagar a l’advocat González Franco d’1,7 milions d’euros per un acord judicial pel fitxatge de Neymar i el desemborsament d’1,5 milions d’euros d’indemnització al Club Esportiu Laietà per unes suposades molèsties per les obres de l’Espai Barça.
Bartomeu està investigat en aquest procés juntament amb altres exdirectius com l’exconseller delegat del club, Óscar Grau, l’exvicepresident esportiu Jordi Mestre Masdeu, l’exconseller Ignacio Mestre, l’exdirector financer del club, Francisco Schröder Quijano o el comissionat de l’Espai Barça, Jordi Moix. També hi ha altres acusats com l’advocat José Ángel González Franco, i directius de la Fundació Club Esportiu Laietà.
En la seva denúncia, la fiscalia considera que aquestes operacions irregulars comeses pels investigats van suposar un perjudici per al Barça d’uns quatre milions d’euros, tot i que l’informe Forensic encarregat per l’actual Junta de Joan Laporta pujava aquesta quantitat fins als 30 milions d’euros. El fiscal creu que Bartomeu i la resta d’imputats van prendre decisions «usurpant una capacitat de decisió que corresponia a la Junta Directiva, a qui hauria ocultat la realitat dels aspectes de les operacions». Estan acusats del delicte d’administració deslleial.
Evitar Hisenda
En aquest procediment hi ha un informe dels Mossos, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, en què es va analitzar la documentació aportada per la consultora Kroll contractada per l’actual junta directiva del Barça per examinar els comptes del club. A més, els agents van fer diverses entrades i registres a les seus socials del Barcelona, del Laietà i el despatx d’advocats González Franco.
Entre altres irregularitats, la policia ha constatat una «modificació evident» del contracte laboral entre el Barça i Malcom amb posterioritat al seu fitxatge perquè l’import pactat inicialment de 10 milions d’euros a pagar en tres anys, acordat el 24 de juliol del 2018, se substituís per l’abonament d’1,5 milions d’euros i el pagament de 8,4 milions a BFE per la intermediació en el traspàs del jugador brasiler.
«Aquest canvi es va fer per modificar el pagament pactat el 24 de juliol del 2018 pel jugador amb els mitjancers que van participar en les negociacions i que ascendia a 10 milions d’euros nets», remarca l’informe. El primer acord firmat per Malcom suposava una retenció de l’IRPF pròxima al 50%, però amb la modificació del concepte del contracte mesos després no es va ingressar tant a Hisenda pel traspàs. La junta de Laporta va haver de fer una «regularització fiscal preventiva» per evitar una multa.
Intermediació irregular
A més, els Mossos assenyalen que hi ha un segon acord entre el Barça i BFE per una possible intermediació de jugadors del filial blaugrana o de les categories inferiors, que es va firmar el 2020 però es va predatar amb data del 2019. Segons l’informe, 9 de les 12 factures pagades pel club no es correspondrien a «intermediacions reals ni obeirien a serveis efectivament prestats, sinó que es podria tractar d’una facturació falsa per valor de 605.000 euros o, fins i tot, pel total de la facturació d’aquest acord marc: 740.000 euros», sense IVA.
Els Mossos creuen que aquesta facturació irregular va servir per completar el pagament dels 10 milions d’euros nets als mitjancers que van participar en les negociacions entre el Barça i el Girondins per fitxar Malcom. L’acord era per a la venda o cessió temporal dels drets federatius de jugadors en etapa formativa, com Morey, Mújica, Calavera, Bueno, Vilarrasa o McGuane, que se n’havien anat del Barça com a agents lliures i per tant no tenien contracte laboral.
També hi va haver una factura per serveis d’intermediació per la cessió d’Ortolà al Deportivo de la Corunya quan va ser un any abans del període marcat en el contracte. En una altra es va cobrar una comissió pel jugador Ndockyt de que el Barça mai va tenir els drets federatius, sinó qu estava cedit pel Getafe. Per als Mossos el servei de BFE al Barça era «innecessari» per les «incongruències» trobades en les factures i per això consideren que va servir per acabar de pagar les comissions del fitxatge de Malcom, malgrat que l’agost del 2022 el Barça encara devia 245.630 euros a aquesta societat.
