L’Igualada Femení sorprèn el CH Caldes a la seva pista (3-5)
Les igualadines sumen la segona victòria a casa d’un dels favorits per a l’ascens
Redacció
L’Igualada Femení Grupo Guzmán va sumar a la pista del CH Caldes la segona victòria consecutiva, totes dues a domicili, a la tercera jornada de la Nacional Catalana d’Hoquei Patins. Les igualadines es van imposar per 3 a 5 en una de les pistes on, presumiblement, la majoria d’equips s’hi deixaran punts. El Caldes és un dels equips favorits per a l’ascens.
Si bé les primeres ocasions de gol ja van ser per a l’Igualada, va ser el Caldes qui va començar a dominar el partit i controlar el joc. No obstant, va ser en aquest moment quan Carmina Muñoz feia el 0 a 1, en culminar un bon contracop.
Fins al descans, a què es va arribar amb empat 2-2, el joc va ser intens, amb les locals portant la iniciativa i les igualadines creant perill des del contracop. Així va arribar l’1 a 2, obra de Carla Claramunt.
Una jugada clau va ser la inferioritat de dos minuts, per una targeta blava a Claramunt, que les igualadines van saber resistir, amb bones aturades de l’argentina Vicky Guzzo. Tot i això, a dos minuts per al descans, una bola morta a l’àrea la van aprofitar les calderines per empatar.
L’inici de la segona part va ser determinant. En sis minuts, l’Igualada es va posar 2 a 4, amb gols d’Abril Besa i Guiomar Pardiña. Un xut de lluny, tot just un minut després, posava el 3 a 4. Amb el partit obert, les anades i vingudes d’una porteria a l’altra feien preveure que el gol podia caure d’un cantó o l’altre. Va ser Carla Claramunt qui, a cinc minuts de final, feia el 3 a 5 que ja seria definitiu.
L’Igualada Femení Grupo Guzmán ocupa la cinquena posició, a tres punts de líder, el CP Vilafranca, l’únic que ha guanyat el tres partits. Dissabte, les igualadines rebran l’HCPalau a Les Comes, a partir de les 18.15.
