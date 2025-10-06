Esport
L’AE Sedis teixeix una aliança amb la primera marca de suplements esportius per a dones
Regió7
Manresa
Kuik Sport, la primera marca espanyola de suplements esportius per a dones, ha anunciat un acord de col·laboració amb l’AE Sedis Bàsquet. A través d’aquesta aliança, les jugadores del club no només comptaran amb productes desenvolupats específicament per a les necessitats del metabolisme femení, pensats per optimitzar el seu rendiment físic i mental, sinó que també es beneficiaran de l’acompanyament de Clàudia Guri i un equip mèdic.
