La corredora i influencer Leire Fernández, en el podi de l'Ultra Salomon: "La vida és com el km 16: tot puja, però tranquil que després et deixen baixar"
L'esportista basca, amb prop de 180 mil seguidors a Instagram, va finalitzar segona a la modalitat de 42 quilòmetres de la cursa berguedana
L’esportista basca i influencer del trail, Leire Fernández, ha tornat a deixar empremta —tant als camins del Berguedà com a les xarxes socials— després d’assolir la segona posició a la Salomon Marató Pirineu 42K, disputada el passat cap de setmana a Bagà dins el marc de la Salomon Ultra Pirineu. Amb un temps total de 4 hores, 49 minuts i 46 segons, Fernández només va ser superada per Marta Pérez, en una cursa marcada per la duresa del recorregut i el bon ambient de muntanya que caracteritza l’esdeveniment.
Coneguda per la seva espontaneïtat i sentit de l’humor, Leire Fernández s’ha convertit en una icona dins del món del trail running. La seva frase, compartida després d'una carrera, —“Claro que es duro; si fuese fácil se llamaría pádel. Soy trail runner, ¿a qué quieres que te gane?”— va donar la volta a les xarxes i la va coronar com a meme oficial del trail.
A la cursa berguedana del cap de setmana, la basca no va perdre ocasió per mostrar el seu costat més còmic. Preguntada per la seva preocupació principal abans de la carrera, Fernández va dir que era "la paciència": "M'han dit que els primers 16 km són pujada. Tocarà ajupir els ronyons, posar-se el mono de treball i tenir paciència" responia divertida. El vídeo, que ha compartit l'esportista a TikTok, anava acompanyat de la frase: "La vida és com el km 16: tot puja, però tranquil que després et deixen baixar".
Un cop acabada la carrera, la corredora va compartir a Instagram un carrusel de fotografies amb imatges de la competició i alguns dels pensaments surrealistes que van passar pel cap durant les quatre hores que va passar corrent.
