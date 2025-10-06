Montserrat Caballé i Freddie Mercury: Les veus de l’himne de la Barcelona olímpica
Avui fa set anys que va morir una de les millors sopranos de la història de la música, la barcelonina Montserrat Caballé. A part de tot el que va oferir a la música clàssica, va tenir una connexió absolutament recordada amb els esports en ser la veu femenina de «Barcelona», la peça que va ser el tema més recordat dels Jocs del 1992. La mort, l’any abans, del creador de la peça i el seu acompanyant en la interpretació, Freddie Mercury, va impedir que fos l’oficial i el que aparegués en les cerimònies, honor que va recaure en un altre èxit, «Amigos para siempre» de Josep Carreras i Sarah Brightman.
La peça de Mercury i Caballé va néixer de l’admiració que el líder de Queen va conrear durant la seva vida, sobretot en els darrers anys, per les dames del bel canto, com Maria Callas i la pròpia Caballé. A aquesta la va definir com la millor cantant del món en aquell moment i experimentava per ella una fascinació extraordinària.
En la biografia de Mercury, escrita per Lesley-Ann Jones, apareix que «ningú recorda de qui va ser la idea, però es va començar a gestar que tots dos cantessin un himne olímpic». Ell n’estava entusiamat i van començar per intercanviar-se vídeos d’actuacions. Cal recordar que fa prop de quaranta anys Internet no existia i que no era tan fàcil aconseguir-les.
El març del 1987 es van trobar per primer cop i van acordar, no només que cantarien «Barcelona», sinó col·laboracions de Caballé en el segon disc en solitari de Mercury. Durant els mesos posteriors, ell li va anar passant cintes de caset en què cantava la seva part i, amb falset, el tros que li tocaria a ella perquè s’hi afegís. Amb l’ajut de Mike Moran i David Richards va crear la peça i la van estrenar a Eivissa aquell mateix estiu.
Un any després, va arribar l’actuació més recordada, al festival La Nit de Barcelona, davant de totes les autoritats. Havia de ser l’himne olímpic, però la mort per sida del cantant i compositor ho va impedir. No va poder evitar, però, l’èxit d’una peça universal que recrea l’admiració de Mercury. I és que la lletra de la tornada diu «Barcelona, va ser el primer cop que ens vam conèixer, Barcelona, com ho puc oblidar. Quan vas entrar a l’habitació em vas fer perdre la respiració. La música va vibrar i ens va unir, i si Déu vol ens tornarem a trobar algun dia».
Tot, en una època en què els grans artistes unien les seves veus als himnes olímpics. La precursora havia estat Whitney Houston, a Los Angeles’84, amb l’èpica «One moment in time».
A Atlanta’96, hi va haver dues dives. La cançó oficial va ser el mid-tempo «Reach», de Gloria Estefan, tot i que també va sonar en una de les cerimònies «The power of the dream», de la canadenca Céline Dion.
A Atenes 2004 es va cantar «Oceania», un tema de la islandesa Björk, nominada a un Grammy.
Katy Perry va cantar «Rise» per als Jocs de Rio 2014
i, abans, el grup Koreana havia interpretat «Hand in hand» a Seül’88
i la local Tina Arena va fer el mateix amb «The Flame» per a Sydney 2000.
Però a nosaltres sempre ens quedarà «Barcelona».
