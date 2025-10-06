FC Barcelona
Penal o no penal d'Araujo? Aquest és l'àudio del VAR
Alejandro Muñiz, guiat per Carlos Del Cerro des del VAR, va assenyalar falta de l’uruguaià sobre Isaac en els primers compassos del partit
Adrià Fernandez
El FC Barcelona va caure contra el Sevilla per 4-1 al Sánchez-Pizjuan en un dels pitjors partits dels blaugranes des que Hansi Flick és al capdavant de l’equip. Els andalusos es van avançar al marcador amb un gol d’Alexis Sánchez des dels onze metres, després que Alejandro Muñiz, després de consultar amb el VAR, assenyalés penal de Ronald Araujo sobre Isaac Romero en el minut 10 de partit.
Com és habitual, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va publicar els àudios dels àrbitres amb el VAR de les jugades més polèmiques de la jornada. «Et recomano una revisió per un penal potencial. Et deixaré com el defensor, al nostre parer, fa caure, fa una traveta, interposant la cama entre les dues de l’atacant», comentava Carlos del Cerro des del videoarbitratge a Alejandro Muñiz.
«D’acord, no hi ha opció de SPA, no hi ha opció de DOGSO. Hi ha un contacte allà a baix. Anem amb penal, ¿d’acord? Penal sense targeta. No toca pilota. Deixa’m veure que no toca, que no punteja la pilota», va respondre el col·legiat principal.
SPA significa ‘stopping a promising attack’, és a dir: aturar un atac prometedor; mentre que DOGSO, és també un acrònim en anglès per a ‘denying an obvius goal-scoring opportunity’ (negar una oportunitat evident de gol).
La vermella a Peque
Una altra de les jugades polèmiques del partit es va produir en el temps afegit, quan el col·legiat va expulsar amb targeta vermella directa Peti Fernández per una entrada sobre Eric Garcia. «Alejandro, et recomano una revisió perquè valoris la vermella que acabes de sancionar. Aquest punt de contacte», li deien des del VAR.
«El punt d’impacte el tinc clar», responia aquest, i li contestaven: «Sí, que no hi ha tacs, ¿d’acord?». Per això, Alejandro Muñiz va considerar el següent per concloure la jugada: «D’acord, perfecte. Sí, sí, sí, sí. Me’n vaig a la groga. Clarament, va amb l’empenya i és una traveta. No li pega al genoll, sinó que li escombra el peu».
