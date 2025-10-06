FUTBOL
TVE emetrà un partit de la selecció espanyola en català
El proper 14 d’octubre veurà la llum la cadena La 2 Cat, dirigida al públic de Catalunya, i l’Espanya-Bulgària serà la primera emissió
Fermín de la Calle
El partit que enfrontarà Espanya contra Bulgària el pròxim dimarts 14 d’octubre a Valladolid a les 20.45 hores, es convertirà en una fita televisiva. El proper dimarts 14 d’octubre TVE llançarà oficialment el seu nou canal, La 2 Cat, una cadena que emetrà en català i que estarà dirigida des de Catalunya. I aquesta estrena arrencarà amb el primer partit de la selecció espanyola narrat en aquesta llengua.
La notícia ha sigut confirmada per José Pablo López, president d’RTVE, a les seves xarxes socials. A l’emissió habitual a través de La 1 en castellà s’unirà la que es farà en català a La 2 Cat: «Les emissions esportives en català seran un dels seus grans eixos», va recalcar Juan Pablo López.
Aquest compromís de la selecció podria implicar la classificació matemàtica d’Espanya per al Mundial de l’estiu que ve. Per fer-ho ha d’aconseguir un triomf i haver guanyat el partit de dijous a Elx contra Geòrgia. Aquest partit suposarà l’inici de la nova cadena amb una oferta completament en català i que produirà continguts propis en aquesta llengua. L’objectiu del projecte és fomentar una televisió on «les llengües s’uneixin», amb referència a l’impuls d’emissions adaptades a les diferents realitats lingüístiques del país.
