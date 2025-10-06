Voleibol | Primera Divisió
L’AE Vòlei Manresa comença la lliga amb derrota a Sabadell
Redacció
L’AE Vòlei Manresa va començar la Lliga de Primera espanyola amb una derrota a la pista del CN Sabadell per 3-0, en un partit més ajustat del que indica el marcador final. Els manresans, que havien derrotat els sabadellencs a la primera fase de la Lliga Catalana disputada a l’Ateneu les Bases, no van poder repetir aquella victòria. El partit es va disputar a Les Naus de Sabadell.
«Va ser un partit molt intens, que ens va acabar inclinant del cantó local», va comentar el seu entrenador Dídac Martínez. Els parcials van ser de 25-23, 25-14 i 25-19.
«Vam començar amb una certa tensió i cometent errors no forçats», va explicar Martínez, «que van permetre al Sabadell endur-se el primer set». Aquesta derrota va condicionar l’equip manresà que, tot i intentar reaccionar, «una mala ratxa inicial i la solidesa defensiva del Sabadell, ens va dificultar trobar bones opcions ofensives».
En el tercer set, que va ser el més disputat, els manresans van patir la lesió del col·locador Gerard Font quan el marcador era de 17-15. «La lesió ens va dificultar la remuntada, juntament amb la gran efectivitat dels jugadors locals ell en el contraatac», va valorar el tècnic manresà.
A la pròxima jornada, l’AE Vòlei Manresa rebrà el Tren de Sóller, dissabte a partir de les 16.00 a l’Ateneu Les Bases.
