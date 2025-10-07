Bàsquet / Eurocup
Estrena oficial del Baxi al Nou Congost contra l’Slask Wroclaw
L’assistent Marc Estany assegura que és un equip amb jugadors que «juguen molt ràpid i són perillosos en els primers segons»
Abans de l’inici, hi haurà una «acció simbòlica» per demanar al club que no jugui contra l’Hapoel Jerusalem
Redacció
Primer partit de la segona setmana ja en plena competició per al Baxi Manresa, que rebrà l’equip polonès de l’Slask Wroclaw amb les ganes de retrobar-se amb l’afició del Nou Congost i seguir sent competitiu.
Segona ronda de l’Eurocup i primer partit al Nou Congost d’aquesta temporada. El Baxi Manresa té ganes de jugar a casa amb el suport del seu públic i competir davant d’un equip amb qualitat per posar problemes als de Diego Ocampo. Serà baixa encara per a aquest partit Gustav Knudsen.
Després de 130 dies torna el bàsquet al Nou Congost. Després del disputat partit en la primera jornada, a la pista del Cedevita de Ljubljana, el Baxi Manresa vol equilibrar la casella de victòries i derrotes davant de l’Slask Wroklaw. L’equip arribava aquest dilluns de Tenerife i ja es va posar a preparar el partit davant l’equip polonès. Knudsen seguirà sent baixa per als propers dies i no estarà disponible per a aquest primer duel a casa.
El rival arriba després de guanyar el Neptunas Klaipeda en la primera jornada per 95 a 85. Els polonesos debutaven a casa i van poder batre els lituans amb un gran partit dels exteriors Niziol i Gray.
Es tracta d’un conjunt format, com molts de la competició europea, per jugadors secundaris que juguen a casa i d’altres foranis que aporten qualitat individual. L’Slask Wroklaw juga molt ràpid en transisció i executant en els primers segons de l’atac, segons descriuen els tècnics del club manresà
«Ràpids i perillosos»
L’assistent del Baxi Manresa, Marc Estany, deia en la prèvia sobre el rival que «és un equip bastant similar als d’aquesta competició, amb especialment els americans bons en l’u contra u; juguen molt ràpid i són perillosos en els primers segons; tenen una bona combinació entre jugadors polonesos, més de rol, i aquests americans; caldrà que siguem competitius sobretot a nivell defensiu; tenim moltes ganes de jugar a casa després de 2 mesos d’entrenaments».
Estany va assegurar que «estem entrenant bé, com ja hem fet a la pretemporada, i mirant de millorar les coses que és normal que en aquest moment de la temporada» no acaben de girar rodó.
Protestes contra Israel
Mitja hora abans de l’inici del partit, el moviment popular de Manresa farà una protesta davant del pavelló del Nou Congost per exigir l’aturada del partit que el Baxi ha de jugar dimecres de la setmana que ve contra l’Hapoel Jerusalem.
La protesta consistirà en una roda de premsa i una acció simbòlica, segons van informar ahir. La convocatòria és a les 20.15 h.
Els grups d’animació del Bàsquet Manresa van demanar fa setmanes que el club es negués a jugar contra l’Hapoel. Fins ara, l’Eurolliga s’hi ha negat, i ha afirmat que es mantenen a l’espera del que facin la FIFA i la UEFA amb els equips de futbol israelians, abans de decidir l’expulsió dels clubs que juguen a les seves competicions.
