Els infantils i cadets del CT Bages i el Moianès s’enduen set medalles a la Copa d’Espanya

Els sèniors guanyen sis medalles al Campionat de Catalunya

Noèlia Jardo, al primer calaix del podi

Noèlia Jardo, al primer calaix del podi / CTJBM

Redacció

Manresa

L’equip del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès ha participat aquest cap de setmana a la Copa d’Espanya Infantil i Cadet celebrada a Cantàbria, aconseguint un total de set medalles: una d’or, dues de plata i quatre de bronze.

En la categoria infantil, Bruna Rafat (-44 kg) va aconseguir la medalla d’or, mentre que Laia Coma (-57 kg) i Martí Vinyals (-42 kg) es van emportar la medalla de plata. Gerard Casasayas (-42 kg) va obtenir el bronze.

També van tenir una bona actuació Helena Busquets (-52 kg), Nina Rafat (-48 kg), Guillem Domingo (-55 kg), Noa Lozano (+63 kg) i Oriol López (-46 kg), que van completar la seva participació amb bons combats.

Pel que fa a la categoria cadet, Berta Domínguez (-63 kg), Maurici Casasayas (-50 kg) i Dumi Croitor (-73 kg) van aconseguir medalla de bronze, mentre que Martina Abad (-57 kg) va finalitzar en setena posició.

També van participar Maica Berruezo (-52 kg), Núria Corcuera (-57 kg), Inés Guerrero (-57 kg), Ot Fargas (-73 kg) i Carlos Llamas (-55 kg).

Èxit dels sèniors

Els judokes d’Esport7 i Judo Moià van aconseguir grans resultats al Campionat de Catalunya Sènior 2025, amb un total de dues medalles d’or i quatre de bronze.

Noelia Jardo (-48 kg) i Guillem Lozano (-100 kg), tots dos del club Esport7, es van proclamar campions de Catalunya en les seves respectives categories. Luca de Palma (-70 kg), Pol López (-73 kg), Jan Perau (-73 kg) i Marc Escrivà (-100 kg, Judo Moià) van completar el podi amb medalles de bronze. Ariadna Álvarez (-57 kg, Esport7) va obtenir una meritòria setena posició.

