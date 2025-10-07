Judp
Els infantils i cadets del CT Bages i el Moianès s’enduen set medalles a la Copa d’Espanya
Els sèniors guanyen sis medalles al Campionat de Catalunya
Redacció
L’equip del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès ha participat aquest cap de setmana a la Copa d’Espanya Infantil i Cadet celebrada a Cantàbria, aconseguint un total de set medalles: una d’or, dues de plata i quatre de bronze.
En la categoria infantil, Bruna Rafat (-44 kg) va aconseguir la medalla d’or, mentre que Laia Coma (-57 kg) i Martí Vinyals (-42 kg) es van emportar la medalla de plata. Gerard Casasayas (-42 kg) va obtenir el bronze.
També van tenir una bona actuació Helena Busquets (-52 kg), Nina Rafat (-48 kg), Guillem Domingo (-55 kg), Noa Lozano (+63 kg) i Oriol López (-46 kg), que van completar la seva participació amb bons combats.
Pel que fa a la categoria cadet, Berta Domínguez (-63 kg), Maurici Casasayas (-50 kg) i Dumi Croitor (-73 kg) van aconseguir medalla de bronze, mentre que Martina Abad (-57 kg) va finalitzar en setena posició.
També van participar Maica Berruezo (-52 kg), Núria Corcuera (-57 kg), Inés Guerrero (-57 kg), Ot Fargas (-73 kg) i Carlos Llamas (-55 kg).
Èxit dels sèniors
Els judokes d’Esport7 i Judo Moià van aconseguir grans resultats al Campionat de Catalunya Sènior 2025, amb un total de dues medalles d’or i quatre de bronze.
Noelia Jardo (-48 kg) i Guillem Lozano (-100 kg), tots dos del club Esport7, es van proclamar campions de Catalunya en les seves respectives categories. Luca de Palma (-70 kg), Pol López (-73 kg), Jan Perau (-73 kg) i Marc Escrivà (-100 kg, Judo Moià) van completar el podi amb medalles de bronze. Ariadna Álvarez (-57 kg, Esport7) va obtenir una meritòria setena posició.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes