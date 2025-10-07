Futbol
Jordi Alba anuncia la seva retirada del futbol
L'exjugador del Barça, de 36 anys, conclourà la seva carrera com a jugador quan finalitzi la temporada amb l'Inter Miami
Joan Domènech
Jordi Alba, de 36 anys, ha anunciat aquest dimarts que es retirarà del futbol en actiu quan conclogui la seva temporada amb l'Inter Miami.
L'exlateral del Barça, una setmana després que ho fes el seu company Sergio Busquets, ha oficialitzat el seu comiat mitjançant un vídeo a les seves xarxes socials.
"Ho faig amb l'absoluta convicció, amb plenitud i felicitat. Perquè sento que he recorregut tot aquest camí amb tota la passió possible i que ara és el moment d'obrir una nova etapa i tancar l'anterior amb la millor de les sensacions", ha dit al vídeo.
El lateral, un dels grans aliats de Leo Messi durant la seva trajectòria futbolística, va ser campió d'Europa amb el Barça el 2015 i de l'Eurocopa amb la selecció espanyola el 2012. A partir de la propera temporada podrà dedicar-se al projecte de gestió del Centre d'Esports L'Hospitalet (Tercera Federació) al costat del seu excompany Thiago Alcántara.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes