FUTBOL
Mateu Alemany, exdirector de futbol del Barça, fitxa per l’Atlètic de Madrid
L’executiu balear serà el màxim responsable del primer equip blanc-i-vermell i del filial, sota la direcció general de Carlos Bucero
Sergio R. Viñas
Mallorca, València, Barça i, ara, Atlètic de Madrid. L’entitat blanc-i-vermella ha anunciat aquest dimarts el fitxatge de Mateu Alemany. L’executiu balear desembarca al Metropolitano com a director de futbol professional, al capdavant de la primera plantilla blanc-i-vermella i del seu principal filial, l’Atlètic B o Atlètic Madrileny.
Alemany dependrà orgànicament de Carlos Bucero, el director general de futbol de l’Atlètic des de fa un any i mig. Ja ha posat fil a l’agulla i ha anat aquest matí Majadahonda a saludar Diego Pablo Simeone i els jugadors que no han sigut convocats per les seleccions per a aquesta aturada.
Director de futbol amb Laporta
L’executiu d’Andratx torna al futbol professional després de la seva sortida del Barça, el setembre del 2023. Alemany va ser l’aposta de Joan Laporta per a la direcció de la secció de futbol quan va arribar per segona vegada a la presidència blaugrana, el maig del 2021. Durant el seu mandat es van produir fites destacades, com l’adeu de Messi i l’arribada de futbolistes com Lewandowski, Raphinha i Kounde.
Les seves diferències amb Laporta, relatives sobretot a la independència (millor dit, a la falta d’independència) a la feina van propiciar la seva sortida. La marxa es va anunciar el maig del 2023, per posar rumb a l’AstonVilla, però es va posposar uns mesos després que Alemany no arribés a un acord definitiu amb el club de Birmingham. Passat el mercat d’estiu, ja amb Deco al capdavant de les operacions esportives, Alemany va sortir del club el setembre del 2023.
Un clàssic de les travesses de la RFEF
Des d’aleshores, va sonar en diverses ocasions per ocupar un càrrec de responsabilitat a la RFEF, des d’una candidatura a la presidència que mai va arribar a llançar fins a la possibilitat de ser el secretari general de l’entitat després de l’arribada de Rafael Louzán a la presidència. La seva arribada a l’Atlètic també havia anat sonant en els últims temps, i avui finalment s’ha confirmat.
El madrileny serà el quart club per al qual treballarà Alemany. Al Reial Mallorca hi va arribar el 1990, amb tot just 27 anys, i al club balear va anar ocupant diversos càrrecs de responsabilitat, fins a arribar a la presidència entre el 2000 i el 2005, després de ser temptat per Florentino Pérez per afegir-se al seu primer projecte en el Reial Madrid.
Posteriorment, Alemany va ser l’escollit per Peter Lim per impulsar el seu projecte al València, en qualitat de director general. A Mestalla va treballar durant dos anys i mig, i va ser destituït el novembre del 2019, enfrontat a l’empresari de Singapur.
