ACTUALITAT BLAUGRANA
La devaluació de Barça Studios i la sanció de la UEFA suposen un llast per a l’exercici econòmic del FC Barcelona
L’entitat blaugrana projecta ingressos ordinaris de la temporada 2025-26 de 1.075 milions, incloent-hi un increment de 50 milions addicionals amb la tornada a l’Spotify Camp Nou
Albert Guasch
El FC Barcelona ha donat a conèixer els resultats auditats de l’exercici econòmic de la temporada passada per ser aprovats en l’Assemblea de Compromissaris del 19 d’octubre, que tornarà a ser telemàtica. Com cada any, la directiva treu pit dels números, tot i que donen unes pèrdues en el balanç de 17 milions. A primera vista, la devaluació obligada de Barça Studios (o Barça Produccions), abans valorada en 405 milions d’euros, ara en 178 milions, i la sanció de la UEFA, de 15 milions, suposen un llast en els comptes oferts als socis.
El club informa que els ingressos ordinaris han arribat als 994 milions d’euros. En la segona temporada a l’Estadi Olímpic Lluís Companys s’ha produït un increment d’ingressos de 39 milions gràcies al bon rendiment de l’equip de Hansi Flick, que ha atret més públic, i més rendiment comercial, que en la primera.
Creixement potent en marxandatge
El club presumeix d’un augment també en l’àrea de patrocini, un nou màxim històric de 259 milions d’euros, impulsat pel nou contracte amb Nike i altres acords estratègics. En el negoci de marxandatge també s’ha produït un potent increment, fins als 170 milions d’euros (més d’un 55% respecte a la temporada anterior), fruit, segons el club, del desplegament internacional de l’‘e-commerce’.
L’entitat barcelonista destaca la venda dels 475 seients vip sota la fórmula de PSL (Personal Seating Licenses), que ha reportat uns ingressos extraordinaris superiors als 70 milions d’euros (a New Era Visionary Group, la companyia del moldau Ruslan Birladeanu, i a l’empresa qatariana Fort Advisors Limited) per una explotació de 30 anys.
Segons el primer avenç ofert pel club, els resultats mostren una reducció del deute fins als 469 milions d’euros, 90 milions menys que en l’exercici anterior. Pel que fa a la massa salarial, el Barça se situa en el 54% dels ingressos ordinaris, dos punts per sota respecte a la temporada anterior.
Per a la temporada 2025/26, l’entitat preveu un pressupost d’ingressos ordinaris de 1.075 milions d’euros, impulsat per la tornada progressiva a l’Spotify Camp Nou. Aquesta tornada permetrà incrementar els ingressos d’Estadi en uns 50 milions d’euros addicionals. En aquest sentit, el FC Barcelona preveu un resultat positiu abans d’impostos de 5 milions d’euros.
