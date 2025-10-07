Thierno Diallo, seleccionat per participar en el Mundial de Jakarta
El gimnasta de l'Egiba finalment ha estat convocat amb l'equip espanyol per competir en la cita mundialista de finals d'octubre
Laia Font també prendrà part de la competició on té plaça assegurada des de fa mesos
Thierno Diallo, gimnasta de l'Egiba, ha estat convocat amb la selecció espanyola per competir al Mundial de Jakarta del 19 al 25 d'octubre. El manresà aconsegueix així la plaça per la cita més important de la temporada després de superar satisfactòriament els cinc controls previs. A Indonèsia l'acompanyarà també Laia Font, que ja tenia assegurada la seva participació després dels grans resultats aconseguits durant la temporada passada.
El més probable és que tant la gironellenca com Diallo competeixin en All-around, és a dir, en tots els aparells. L'equip masculí el completen Ray Zapata, Joel Plata, Sergio Kovacs, Unai Baigorri i Nicolau Mir. Pel que fa al conjunt femení, també anirà al Mundial Alba Petisco i Marina Escudero.
