Waterpolo
L’assesoria Adbisio ETL Global, nou patrocinador del CN Manresa
L’alcalde Marc Aloy valora «l’acord estratègic» perquè «ni empreses, ni Ajuntament podem arribar a tot arreu»
«Amb l’Oriol Albacete i l’Aaron Wilson, tenim una porteria de nivell Divisió d’Honor», valora el tècnic David Torilo
L’empresa manresana d’assessoria empresarial Adbisio, integrada en el grup internacional ETL Global, donarà nom al primer equip masculí de waterpolo del CN Manresa, després de l’acord de patrocini firmat aquest dimarts a la tarda entre el president del club Jordi Serracanta i el soci de l’empresa Agustí Puigdellívol. A l’acte hi eren presents l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d’Esports de l’Ajuntament, Anjo Valentí.
L’acord és per una temporada renovable una més, encara que segons han afirmat tant Serrracanta com Puigdellivol «la renovació no està condicionada» al fet que l’equip es mantingui a Segona Divisió espanyola, categoria assolida la temporada passada.
El president del club, que ha agraït la contribució tant de l’empresa com de l’Ajuntament per ajudar-los a afrontar l’increment de costos que comporta competir a l’Estat, ha garantit «l’esforç diari després de tornar a una competició espanyola 12 anys després» .
Per a Puigdellívol, que havia «crescut professionalment al CN Manresa», ha estat «com tornar a casa». Ha explicat que a l’empresa creuen que «hem de revertir a la societat manresana una part del servei que en rebem». Ni l’empresa, ni el club han volgut dir l’import del patrocini «perquè ho posa el contracte», s’ha excusat Puigdellívol. És habitual que les empreses que, com Adbisio, patrocinen més d’un club, no en revelin les quantitats que destinen cadascun.
Finalment, l’alcalde Marc Aloy ha volgut agrair «l’aliança estratègica» perquè «és evident que, ni les empreses, ni l’Ajuntament podem arribar a tot arreu». Després de l’ascens, el govern va aprovar una ajuda especial al CN Manresa per fer front a l’increment de les despeses.
Porteria de nivell
«Amb l’Oriol Albacete i, ara amb la incorporació de l’Aaron Wilson, tenim una porteria de nivell Divisió d’Honor», assegura el tècnic del primer equip de waterpolo del CN Manresa, David Torilo, que recorda que el pes d’aquesta posició «és el 60 per cent de l’equip».
Aaron Wilson prové de la lliga Universitària dels Estats Units, on l’últim any ha militat a la Long Beach State, de Califòrnia. Té 23 anys i mesura 1,95 m, amb una gran envergadura. «És un porter amb unes grans condicions i amb capacitat per créixer encara més», afirma.
El tècnic manresà es va moure a finals de la temporada quan va saber que l’Arnau Fernández marxava al Granollers (equip de Primera Divisió espanyola) per cobrir la porteria amb garanties. «Vaig saber de l’Aaron Wilson. Havia estat entrenant-se tres mesos amb el CN Barceloneta i tant el Sant Andreu com el Mediterrani, s’hi havien interessat, tot i que al final, per la raó que fos, no el van incoporar», explica Torilo. Les estadístiques del porter californià són molt bones. «No només destaca per les aturades, també pels robatoris i la capacitat de liderar l’equip des de la porteria», valora el tècnic egarenc del Manresa.
Mentre formi part de l’equip, tornarà a entrenar-se amb el primer equip del CN Barceloneta. però «farà un entrenament amb nosaltres i disputarà els partits». Aaron Wilson ja va debutar aquest cap de setmana contra el CN Molins de Rei, de Primera Divisió, en l'eliminatòria pel cinquè lloc de la Copa Catalunya. Els manresans van guanyar per 14-12, «amb una gran actuació de l’Aaron», explica David Torilo.
Abans de lligar la incorporació del jove porter californià, el CN Manresa s’havia assegurat la de l’Oriol Albacete, provinent del CN Terrassa.
El CN Manresa iniciarà la primera fase de la Segona Divisió espanyola, a què va ascendir la temporada passada, el pròxim diumenge, 12 d’octubre, a partir de les 15.00 a la piscina del Canoe, de Madrid. El debut a casa serà el cap de setmana següent contra el CDW Màlaga.
