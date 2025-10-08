Acció de protesta davant del Nou Congost: «El nostre objectiu és que el partit contra el Hapoel no es jugui»
El grup d'animació del Baxi, Zona Roja, ha volgut destacar que els valors de l'esport són "tot el contrari" del que representa l'equip israelià i que, el simple fet que l'equip acabi jugant a Manresa, suposa "una victòria"
Boicot ICL i Zona Roja, un dels grups d'animació del Baxi Manresa, s'han concentrat avui a les portes del Nou Congost abans que comencés el matx davant l'Slask Wroclaw per demanar la suspensió del partit que hi ha previst el pròxim dia 15 d'octubre entre el conjunt manresà i el Hapoel Jerusalem. Més enllà d'una pancarta on es podia llegir "No juguis amb el genocidi", també hi havia figures esteses a terra simulant el cadàver de totes les persones que han perdut la vida a Gaza en mans d'Israel. "El nostre objectiu és que el partit no es jugui", sentenciava el portaveu de Zona Roja.
El representant del grup de suport s'ha mostrat crític amb la celebració de l'enfrontament i ha assegurat que "som contraris a la celebració d'aquest partit i també a la presència d'equips israelians a casa nostra". Al seu temps, ha explicat que s'ha arribat a un consens amb la resta d'agrupacions de suport al Baxi, els Fora Dubtes i la Grada d'Animació, però que també s'ha obert el debat sobre si s'ha de separar la política i l'esport.
En aquest sentit, el portaveu ha afirmat que "normalitzar la presència d'equips israelians en competicions europees és blanquejar el genocidi que s'està cometent a Gaza" i que el mateix govern d'Israel té clar que esport i política van plegats. De fet, directius del mateix Hapoel Jerusalem s'han posicionat i han "expressat el seu suport a les operacions de l'exèrcit".
Amb tot, Zona Roja ha volgut destacar que els valors de l'esport són "tot el contrari" del que representa l'equip israelià i que, el simple fet que l'equip acabi jugant al Nou Congost suposa "una victòria". Precisament per això, "no podem acceptar que aquest partit es celebri". Davant de la situació, es manté la mobilització que hi ha programada el mateix dia 15 d'octubre a les 16 hores al Nou Congost i que s'allargarà fins al principi del matx.
L'afició del Bàsquet Manresa no és l'única que s'ha oposat a la participació d'equips israelians en competicions esportives, també ho han fet els seguidors del València Bàsquet o de la Penya, entre altres. A més, el Barça s'ha oposat a cedir el Palau Blaugrana perquè el Hapoel hi entreni abans del partit a Manresa.
Un partit d'alt risc
Els Mossos d’Esquadra preparen un dispositiu especial per al partit d’Eurocopa entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem després que la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport l’hagi declarat d’alt risc.
Segons el representant de Zona Roja, això demostra que l'Estat posa "per sobre que es jugui aquest partit malgrat que la mobilització popular i el suport que tenen a casa nostra és inexistent". Amb tot, des de l'agrupació demanen a la directiva del club manresà que "intenti per tots els mitjans de buscar la manera legal perquè aquest partit no es jugui" i així, evitar les sancions econòmiques que suposarien no presentar-se a l'enfrontament.
