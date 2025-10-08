Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa despenja el sistema a temps per sumar el primer triomf europeu (74-62)
Les continuades avaries del marcador en el primer quart han fet més nosa que un Slask molt fluix que s'ha ensorrat quan els locals hi han posat una mica d'interès
El Baxi Manresa ha sumat la primera victòria (74-62) en l'Eurocup contra un rival que, si no és el pitjor del grup, se li deu acostar molt. El marcador i les seves avaries han fet més mal que l'Slask i han refredat un Baxi que, tot i això, també ha de mirar cap endins i millorar les desconnexions que té de tant en tant davant de rivals més exigents.
El primer quart ja ha anat tard perquè el marcador principal s'ha espatllat. Els secundaris tampoc no estaven connectats i la gent ha aprofitat per reclamar un pavelló del segle XXI, que ja fa 25 anys que ha començat. Un cop mig solucionat el tema, perquè els dígits dels punts anaven amb velocitat pròpia del sistema operatiu MS-Dos, entre Golden i Benítez han donat el primer avantatge de 8-6 al Baxi. Llavors el joc s'ha tornat a parar per la tecnologia a 6.19 i, tot i accions de mèrit de Gray i Reyes, amb sengles triples, la fredor presidia el matx.
Llavors s'ha tornat a espatllar el marcador mentre el disc-jockey Luis de Frutos oferia música de la versió dolenta de Titanic. Quan han tornat a jugar, un joc més de pin-ball que de bàsquet mostrava com s'havia refredat tothom. Després, nova aturada perquè el delegat local s'ha quedat que s'havia aplicat bonus al seu equip erròniament. Als cinc segons, botzina quan ja es tornava a jugar perquè no funcionava el dels 24 segons. I la gent, amb raó, indignada. Davant de tanta avaria, el millor ha estat un bàsquet de Max Gaspà per reduir els cinc punts de renda que havien adquirit els polonesos i que s'acabés un quart de 34 minuts (14-17).
Kao deperta el personal
El segon quart ha començat amb una dinàmica semblant. L'Slask deixava senyals de ser un dels equips més fluixos que ha passat últimament pel Congost, però el Baxi no entrava en el partit. Ho ha fet quan Akobundu-Ehiogu [aka Kao] ha clavat dos taps i dues esmaixades siderals. La gent s'ha desvetllat, amb això i amb un bàsquet d'Ubal, i ara el resultat ja era més normal (26-21).
Plummer, que va a ratxes, ha encadenat cinc punts per tancar un parcial de 13-0 (31-21). Però l'equip ha tornat a equivocar-se en atac i Kulikowski, amb el seu segon triple, ha deixat un 31-28 innecessari. Un altre tram final inacabable de faltes i temps morts ha derivat en un 36-30 al descans després de 69 minuts d'un bàsquet de pobra qualitat.
Per seguir la disbauxa, a la mitja part s'han anul·lat dos punts a l'Slask perquè eren aconseguits a través del bonus mal concedit al primer període (36-28). I en els tres primers minuts ha passat el que hauria hagut de passar a l'inici. Sense problemes telemàtics el Baxi ha aprofitat els [molts] defectes del rival i circulant una mica la bola s'ha escapat fins al 43-28.
Aleshores, el joc manresà s'ha tornat a aturar i els polonesos han descomptat de nou, gairebé sense voler amb cinc punts d'un Kirkwood que és, de llarg, el seu millor home (47-40). Olinde ha semblat aturar el cop des de lluny, però la dinàmica no era bona i l'Slask s'ha arribat a posar a sis. Per sort, ha tornat Kao per esmaixar de nou amb un 2+1, i encara n'hi han anul·lat una a fora de temps, per deixar el 53-44 al descans.
Quan el Manresa ha tornat a posar marxa, se n'ha tornat a anar. L'Slask no aguantava el ritme i Max Gaspà, novament, ha tornat a fer una bona jugada per impulsar els seus fins al 59-46. El nivell de joc dels visitants era tan baix que, ni que els manresans no anotessin en una estona, ells no ho aprofitaven. Un triple de Reyes, el seu tercer, establia el 62-47, al llindar de trencar-ho tot, a 6.10. Només faltava saber la diferència final per allò dels desempats. Els dotze finals han estat pocs, però suficients.
