Bàsquet
Declarat d'alt risc el Baxi Manresa-Hapoel Jerusalem del 15 d'octubre
La porta tancada sembla la sortida més clara per al partit, per al qual ja s'estan prenent mesures de seguretat de cara a probables manifestacions
La Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport ha declarat d'alt risc el partit d'Eurocopa entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem, just una setmana abans que es disputi. Així ho ha traslladat per carta al Bàsquet Manresa, a qui s'insta a realitzar "les actuacions pertinents per reforçar les mesures de seguretat".
El matx, corresponent a la tercera jornada de la competició europea, està fixat per al proper dia 15 al Nou Congost. Encara no hi ha cap certesa, tot i que sí alguns indicis, sobre com tindrà lloc aquest enfrontament. L'oposició de grups d'animació, entitats contràries a Israel i del propi Ajuntament de Manresa segurament farien aconsellable que no es jugués aquest partit, però l'exposició del club a dures sancions en cas de no presentar-s'hi porten a pensar que el duel se celebrarà, però en condicions especials.
La realitat és que, ara mateix, tothom qui vulgui comprar entrades per al partit no pot. Al web del Baxi Manresa, no està habilitada aquesta possibilitat, com sí que ho està en la resta d'enfrontaments. Això conduiria a pensar que jugar a porta tancada és l'opció més clara avui en dia, tenint en compte que així s'evitaria que, almenys en pantalla i a ulls de tothom, hi hagués actes de protesta a dins del pavelló.
El Bàsquet Manresa encara no ha pres cap decisió al respecte, pressionat per l'opinió pública local, però sempre ha explicat que incomplir el contracte amb l'Eurolliga, organitzadora de l'Eurocup, suposaria sancions greus i l'expulsió de la competició per un període de temps que no es coneix, amb el perjudici econòmic que això suposaria.
A més, el Hapoel ja ha jugat un partit a fora de casa, a la pista de l'Hamburg, sense problemes aparents, amb la qual cosa no es pot agafar a precedents. El posicionament de països com Alemanya sobre el conflicte de Gaza, almenys l'oficial, és força oposat del que es viu a l'estat espanyol.
Moviments de seguretat
Sí que hi ha hagut moviments entre les forces de seguretat. Els Mossos d'Esquadra van fer una petició a la Comissió Antiviolència perquè es declarés el partit d'alt risc, com finalment ha acabat passat. A més, tant la policia autonòmica, com la seguretat del Hapoel Jerusalem, que s'entén que serà molt forta vista la perspectiva del que pugui passar, han fet un reconeixement del pavelló i de la zona del voltant per tal de muntar l'operatiu necessari.
Aquest dimecres a les 20.15 hores, abans del partit entre el Baxi i l'Slask Wroclaw, el Moviment Popular de Manresa i alguns aficionats del club tenen previst d'oferir una roda de premsa i de fer una acció simbòlica, que haurà de ser ràpida, ja que el duel arrenca a les 20.45 hores a l'interior.
Es dona la circumstància que la setmana que ve hi ha haurà tres partits de competició europea a l'estat espanyol entre conjunts de la lliga Endesa, de l'ACB, i israelians. Obre el foc dimarts, dia 14, La Laguna Tenerife, que rep el Bnei Herzeliya a casa a les nou, hora d'aquí. L'endemà, a part del Baxi-Hapoel Jerusalem, al Roig Arena també es disputa un València Basket-Hapoel Tel Aviv de l'Eurolliga. El director esportiu del club taronja, Enric Carbonell, ja va explicar fa unes setmanes que estan en contacte amb el Manresa per emprendre accions conjuntes. Ni a Tenerife, ni a València, no hi ha, de moment, informació sobre quin posicionament prendran els seus equips, tot i que sembla difícil pensar que no juguin.
També dimarts vinent, el Joventut visita un altre equip hebreu, el Hapoel Holon, tot i que ho fa a la ciutat hongaresa de Szombathély, on aquest equip disputa els duels de casa de la BCL. L'únic que ja ha jugat contra israelians és el Barça, que ho va fer la setmana passada a Sofia contra el Hapoel Tel Aviv.
Pel que fa a l'Eurolliga, el seu director general, Paulius Motejiunas, va declarar dies enrere que es mourien quan d'altres ho fessin, en al·lusió a la UEFA, que semblava que podria expulsar els clubs israelians d'Europa. Però l'obertura de negociacions entre Israel i Hamas a Egipte, o almenys això sembla, a partir del pla ideat pel president dels Estats Units, Donald Trump, sembla que ha deixat a l'aire qualsevol mesura d'aquest tipus.
