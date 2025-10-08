Els Mossos preparen un dispositiu especial per al partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem considerat d'alt risc
El cos treballa per reforçar les mesures de seguretat amb un increment d'efectius davant de la previsió de les manifestacions contràries a Israel
Els Mossos d'Esquadra preparen un dispositiu especial per al partit d'Eurocopa entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem, que es disputarà el pròxim 15 d'octubre al Nou Congost, després que la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport l'hagi declarat d'alt risc. Fonts del cos confirmen que s'han d'acabar de definir les mesures de seguretat pertinents davant la previsió de possibles manifestacions contràries a Israel i apunten que es tracta d'un dispositiu que no té antecedents en ser considerat d'alt risc. De moment, tant la policia autonòmica, com la seguretat del Hapoel Jerusalem, han fet un reconeixement del pavelló i de la zona del voltant per tal de muntar l'operatiu necessari.
Un duel que es pot celebrar en condicions especials
El matx, corresponent a la tercera jornada de la competició europea, està fixat per al proper dia 15 al Nou Congost. De moment, encara no hi ha cap certesa, tot i que sí alguns indicis, sobre com tindrà lloc aquest enfrontament. L'oposició de grups d'animació, entitats contràries a Israel i del propi Ajuntament de Manresa segurament farien aconsellable que no es jugués aquest partit, però l'exposició del club a dures sancions en cas de no presentar-s'hi porten a pensar que el duel se celebrarà, però en condicions especials.
La realitat és que, ara mateix, tothom qui vulgui comprar entrades per al partit no pot. Al web del Baxi Manresa, no està habilitada aquesta possibilitat, com sí que ho està en la resta d'enfrontaments. Això conduiria a pensar que jugar a porta tancada és l'opció més clara avui en dia, tenint en compte que així s'evitaria que, almenys en pantalla i a ulls de tothom, hi hagués actes de protesta a dins del pavelló.
