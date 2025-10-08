Futbol/Lliga EA Sports
La Lliga anuncia que el Vila-real-Barça es jugarà a Miami el 20 de desembre
La prevenda de les entrades serà el proper dia 21 d'octubre i aquestes sortiran a la venda l'endemà, amb compensacions i viatges gratis per als socis del conjunt groguet
Regió7
La Lliga acaba d'anunciar aquest dimecres que el partit entre el Vila-real i el Barça de la dissetena jornada de la competició es disputarà el proper 20 de desembre a l'estadi Hard Rock de Miami.
“Amb aquest partit fem un pas històric que projecta La Lliga i el futbol espanyol a una nova dimensió. Entenem i respectem les inquietuds que pugui generar aquesta decisió, però és important posar-la en context: es tracta d’un únic encontre dintre dels 380 que conformen la temporada. La Lliga representa milions d'aficionats arreu del món, incloent-hi molts que segueixen els seus equips amb passió i que també mereixen l’oportunitat de viure almenys una vegada l’experiència de veure’ls en directe. Aquest partit busca precisament acostar el nostre futbol a aquesta afició global sense menysprear el compromís amb aquells que cada jornada el gaudeixen als estadis d’Espanya”, comenta Javier Tebas, el president de l'organisme.
“Per al Vila-real CF és una oportunitat històrica per poder seguir creixent i tenir visibilitat en un país tan important com els Estats Units. Amb aquesta iniciativa podrem arribar a aficionats d’altres parts del món i continuar expandint la marca del club i de La Lliga. Sabem que amb aquest partit que es jugarà fora es veuran afectats els nostres abonats i per això portarem a terme mesures importants per compensar-los. Confiem que serà una gran experiència”, afirma el president del Vila-real CF, Fernando Roig.
“Estem desitjant poder retrobar-nos amb tots els nostres aficionats als Estats Units i agraïm a La Lliga l'oportunitat de poder acostar-nos a un dels principals mercats estratègics per al club. Portem molts anys visitant el país i sempre hem sentit la passió que desperta el FC Barcelona. Com a club global, amb milions de seguidors arreu del món, aquesta oportunitat reforça el nostre compromís amb els fans internacionals, especialment en un mercat clau com els EUA Un partit oficial a una ciutat com Miami, amb una gran comunitat culer, serà sens dubte un gran espectacle amb dos equips competint al màxim nivell”, ha comentat Joan Laporta, president del FC Barcelona.
La decisió és el resultat d'anys de diàleg i coordinació amb totes les parts implicades, i atén la petició dels clubs participants, recolzada per La Lliga. El seu propòsit és impulsar el creixement internacional, ampliar la base global d'aficionats i reforçar el valor del torneig com una de les millors competicions del món, tot això preservant la integritat de la mateixa. A més, permetrà que els milions de seguidors dels Estats Units puguin viure en persona l'emoció d'un partit oficial, mantenint les arrels de la competició a Espanya.
Aquesta fita reforça la imatge del futbol espanyol com a pioner i referent mundial. Al mateix temps, ret homenatge a l'interès creixent pel futbol als Estats Units i s'emmarca en l'avantsala del Mundial de 2026, que organitzen conjuntament EUA, Mèxic i Canadà.
La Lliga reitera el seu compromís amb els seguidors a Espanya: el partit serà retransmès en directe a través dels operadors oficials, amb continguts addicionals per enriquir l'experiència. A més, s'han previst mesures de compensació per als abonats del club local. Els abonats del Vila-real CF podran viatjar de forma gratuïta al partit, i aquells que decideixin no desplaçar-se a Miami podran beneficiar-se d’un descompte del 30% en el preu del seu abonament, com a part de les mesures dissenyades per compensar el seu suport i fidelitat. Durant les setmanes prèvies es realitzaran esdeveniments d’activació als Estats Units perquè els aficionats puguin conèixer i gaudir de tot l’ecosistema de La Lliga més enllà del propi partit.
La celebració d’aquest duel és fruit de l'estratègia a llarg termini impulsada per LaLigaNorth América, que ha consolidat la presència de la competició espanyola al continent. Gràcies a la seva feina en programes de futbol base, acadèmies, activacions amb patrocinadors i l'aliança estratègica amb ESPN, LaLiga ha enfortit la seva relació amb els aficionats nord-americans i ha convertit aquesta visió en una realitat.
El Hard Rock Stadium de Miami, seu habitual de grans esdeveniments esportius i culturals, acollirà aquest partit històric amb capacitat per a més de 65.000 espectadors. Les persones interessades poden registrar-se per accedir a la preventa des d’ara a LALIGAMIAMI.COM. La prevenda tindrà lloc el 21 d’octubre; i les entrades sortiran a la venda l'endemà.
