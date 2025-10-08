Rugbi
El Manresa Rugby Club va celebrar el 15è aniversari amb una jornada completa de partits
El duel del primer equip contra el Badalona RC, amb derrota per 5-7, marca l'inici de la nova temporada
El Manresa Rugby Club va celebrar el quinzè aniversari amb una jornada plena d'enfrontaments, dels més joves, al matí, fins als més veterans, com a cloenda d'un dia que va arrencar a les deu del matí i va finalitzar a les vuit del vespre.
El plat fort va ser un partit del combinat sènior masculí, que es va enfrontar al Badalona RC i que va acabar amb triomf dels visitants per un exigu 5-7. Els visitants es van avançar aviat després d'una errada defensiva manresana en una touche, que va acabar amb assaig i la posterior transformació.
De tota manera, el Manresa no va abaiar el cap, es va estirar i va acabar provocant una targeta groga, amb la qual cosa els visitants van estar deu minuts en inferioritat. Aquesta circumstància va ser aprofitada pels blanc-i-vermells, amb una acció iniciada pel seu jove mig de melé i que va passar per tota la línia de tres quarts per facilitar l'assistència a Ton Bardina, autor de l'única marca dels bagencs. L'errada en el xut a pals va evitar l'empat.
L'enfrontament va acabar amb aquest resultat i amb moltes coses a treballar, però també amb una clara visió d'allà on volen arribar els tècnics i els jugadors. Els intensos entrenaments fets fins ara comencen a donar els seus fruits.
S'hauran de començar a veure durant el proper cap de setmana, quan l'equip bagenc debuta contra els Barcelona Lions a partir de les cinc de la tarda al Congost, una opció per brindar la primera victòria de la temporada.
De la resta de partits va destacar l'actuació del sub-18, que va debutar a la lliga amb derrota contra el Cornellà per 17-47, també amb molt a aprendre de cara al futur.
