Futbol i futbol sala
Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
El funeral tindrà lloc aquest dimecres, a les 5 de la tarda, a l'església de Santa Eulàlia de Berga
Mor la berguedana Gemma Armengou Juncà, peça clau en el desenvolupament del futbol i del futbol sala femenins a la comarca. El funeral per a Armengou, que ha mort amb només 53 anys de vida, serà aquest dimecres a la tarda.
Gemma Armengou va ser una de les cofundadores del Futbol Sala Gironella, club que va ser a la màxima categoria femenina espanyola una bona colla de temporades. Abans ja havia intentat fer arrelar el futbol femení a Berga, amb dificultats a causa de la falta de jugadores, un fet que contrasta amb la situació actual en el futbol practicat per dones.
De fet, amb ella a la pista, el FS Gironella va ascendir a la Divisió d'Honor. Abans, ja havia jugat amb la selecció catalana de futbol gràcies a les seves actuacions amb l'equip de Berga. A Gironella, també va dirigir l'equip B del club blanc-i-vermell, que va viure una època d'èxits en les primeres dècades de segle.
Les seves activitats, però, no es van centrar només en el futbol i el futbol sala, sinó que també va ser preparadora de l'AE Mountain Runners del Berguedà i entrenadora de pàdel a l'escola Indoor Berguedà.
Sala de vetlla i funeral
La sala de vetlla és aquest dimecres, 8 d'octubre, fins la 1 del migdia a la Funerària Ferran de Berga. I la cerimònia de comiat, aquest dimecres a les 5 de la tarda a l'església de Santa Eulàlia de la ciutat. Posteriorment, serà incinerada a Manresa.
