Puigcerdà acollirà des de divendres el 18è Trofeu Internacional de Curling

El conjunt local estarà representat per tres equips, un dels quals serà completament júnior, i hi haurà formacions de set nacionalitats
El Curling Puigcerdà organitzarà entre divendres i diumenge la 18a edició el Trofeu Internacional Vila de Puigcerdà, un dels esdeveniments esportius més destacats de la comarca. En aquesta edició hi haurà formacions de set nacionalitats, Alemanya, França, Escòcia, Suècia, Txèquia, Catalunya i la resta de l'estat espanyol, que competiran en dos grups.
El conjunt local estarà representat per tres equips, un dels quals serà completament júnior, la qual cosa mostra el treball de promoció de l'esport entre les noves generacions ceretanes.
El president del club, Carles de Moxó, explicava que "el nostre objectiu és mantenir l'excel·lència organitzativa i aconseguir que tots els equips participants marxin amb una gran experiència i vulguin tornar en el futur".
El sistema del torneig inclou dos grups i unes rondes finals diumenge. Els resultats i les imatges dels partits en directe es podran seguir a través del lloc web del club www.curlingpuigcerda.cat
