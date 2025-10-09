Futbol
El Barça activa el passi de temporada per a Montjuïc i el Camp Nou: calendari i pagaments
El club blaugrana el posa a la venda a partir d’aquest dijous 9 d’octubre
Regió7
El Futbol Club Barcelona, malgrat que encara no sap quan obtindrà les llicències pertinents per poder tornar a l’Spotify Camp Nou, ha activat per fi el passi de temporada per als seus socis. El club, que denomina aquesta fase com de «transició», ha posat en marxa un passi de temporada per poder vehicular l’assistència als partits del primer equip masculí per a la Lliga, la Champions i la Copa del Rei. Ja sigui per a les competicions que es disputin a l’Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, com per a les que es disputin, en un futur, a l’ Spotify Camp Nou.
Aquest passi s’activarà a partir del partit davant el Girona del 18 d’octubre, i ja serà vàlid fins a la conclusió de la temporada. Això sí, l’única excepció serà el partit del dimarts 21 d’octubre davant l’Olympiacos de la Champions, perquè les entrades ja s’havien posat a la venda.
Calendari de compra
A partir d’aquest dijous 9 d’octubre a les 12.00 hores s’obrirà el període de compra del passi i es mantindrà obert fins al 13 d’octubre a les 12.00 h.
Això sí, els socis que hagin sigut titulars del passi a Montjuïc durant les temporades 2023-24 i 2024-25 de forma íntegra tindran un període de preferència de compra de 24 hores. Després, entre aquest divendres 10 d’octubre a les 12.00 h i el 13 d’octubre a les 12.00 h. la venda s’obrirà a la resta de socis que hagin tingut el passi en alguna de les dues últimes temporades a l’Estadi Olímpic Lluís Companys.
Compra dels passis
Per poder adquirir el passi de temporada, els socis hauran d’estar al corrent de pagament de les seves quotes, sense sancions vigents. Només podran comprar un únic passi. A més, per poder escollir la zona de l’estadi i el tipus de passi s’haurà de fer de manera individual. No obstant, sí que serà possible fer de manera agrupada la sol·licitud d’entrades partit a partit (amb un màxim de sis socis).
El club destaca que, si no hi ha disponibilitat a la zona escollida o sense localitats disponibles, es proposaran alternatives.
Sis dies per confirmar d’assistència
El FC Barcelona exigeix als titulars del passi que confirmin la seva assistència als partits fins a sis dies abans del partit (tot i que el club no assigni la localitat). Hauran de fer-ho a través de l’App de Socis o de la pàgina web oficial del club.
Això sí, de cara al pròxim davant el Girona, atesa la proximitat de la data (18 d’octubre), el club permetrà que es confirmi l’assistència fins a quatre dies abans.
Cessió de localitats
Permet el Barça que els socis titulars del passi de temporada cedeixin de manera gratuïta les seves localitats a una altra persona. Destaca, això sí, que qui obtingui aquesta localitat no estigui inclosa en un altre formulari de sol·licitud de cessió.
Aquest tràmit s’haurà de realitzar a través de l’App de Socis després que es confirmi l’assistència al partit.
Excedència i Seient Lliure
La condició d’abonat continua en suspens fins que l’Spotify Camp Nou no pugui reobrir amb la seva capacitat per complet (és a dir, una cosa que no passarà aquesta temporada).
Així, el servei Seient Lliure segueix deshabilitat, amb els imports acumulats fins que es reactivin els abonaments.
Pagament i finançament
El passi de temporada podrà pagar-se o finançar-se entre el 16 i el 30 d’octubre. A partir del 5 de novembre, en cas de no realitzar el pagament o no activar el fraccionament, el Barça efectuarà el càrrec complet mitjançant domiciliació bancària.
