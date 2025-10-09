Waterpolo
L'Adbisio ETL Global CN Manresa queda cinquè de la Copa Catalunya
Els llançaments de penals són favorables als bagencs a la piscina del CN Montjuïc
Regió7
L'Adbisio ETL Global CN Manresa va tancar en la cinquena posició la seva participació en la Copa Catalunya d'enguany, després de vèncer a la piscina descoberta del CN Montjuïc en la tanda de penals.
El duel va acabar amb empat a 11 després d'un gran darrer quart dels bagencs, que queien per 9-6 en el darrer període i que va tenir en els tres gols de Puerta la clau per poder igualar el resultat. Abans, els barcelonins havien dut l'avantatge durant tot l'enfrontament, basats en els gols de Sousa. A més, el CN Manresa hauria pogut evitar els llançaments, però va errar un penal a 40 segons per al final.
En els tirs de cinc metres, el gran protagonista va ser el porter estatunidenc Kenton, l'última incorporació, que va ajudar a vèncer els de David Torilo abans d'arrencar la lliga.
CN MONTJUÏC: Gispert, Sousa 4, Dolz 1, Martínez, Vidal, Horvatt, Llorens, Grajea, Batlle 5, Terraza, Higueras 1, Puigbertand i Garcia 1
ADBISIO ETL GLOBAL CN MANRESA: Kenton, Fernández 1, Puerta 3, Urgeles 2, Serra 2, Holgado 1, Mayol, León 1, J. Martínez, I. Martínez 4, Estany, Rey, Garcia i Luján
PARCIALS: 3-1, 2-2, 4-3, 2-5 i penals 1-3
