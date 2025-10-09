Motociclisme
Oliana tornarà a acollir una prova del Mundial d'enduro l'any vinent
El campionat tornarà a tenir set caps de setmana amb les entrades de França i Finlàndia en els llocs de Suècia i Alemanya
Oliana tornarà a rebre la temporada 2026 una cursa del Mundial d'EnduroGP, en concret, com enguany la segona, segons ha confirmat la Federació Internacional de Motociclisme. El Moto Club Segre serà de nou l'entitat encarregada de preparar la prova, que tindrà lloc entre els dies 1 i 3 de maig. Aquest 2025 ja la va acollir, amb triomf del surienc Josep Garcia el primer dia i de l'italià Andrea Verona durant el segon.
En la llista de Grans Premis del campionat hi ha dos canvis. Salten els de Suècia i d'Alemanya, el qual enguany serà l'encarregat de decidir els campions, i entren els de Finlàndia i França.
En concret, la temporada arrencarà del 10 al 12 d'abril a Itàlia, però aquest cop en una seu especial, a Custonaci, a l'illa de Sicília. Després, la caravana arribarà a Oliana i dins del mateix mes, del 22 al 24, farà cap al nord per competir a Vierumäki, a prop de Lahti, a Finlàndia.
Durant el mes de juny, Portugal rebrà dos Grans Premis seguits a la mateixa localitat, a Fafe, amb la qual cosa els pilots faran quatre passades als mateixos recorreguts en pocs dies. El campionat finalitzarà a Saint-Agrève, al sud de Lió, a França, i ho farà del tot a Rhayader, a Gal·les, on ja s'ha competit enguany.
