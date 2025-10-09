Boxa
Tornada i triomf de José Andrade, del Box Gym Manresa
Després d'un any de lesió, el púgil va aconseguir una victòria en el primer assalt en un combat a Badia del Vallès
Regió7
Manresa
El boxador amateur José Andrade, del Box Gym Manresa, va tornar a la competició després d’un any de lesió en una vetllada que es va disputar a Badia del Vallès. Andrade va sortir amb molta determinació i va acabar superant el mallorquí Fernando Díaz per KO al primer assalt.
El combat es va inserir en una vetllada important, en la qual fins i tot hi havia en joc el Campionat del Món Ibèric de l'AMB .Va ser retransmesa pel canal de Sportium i hi va haver set enfrontaments amateurs, entre ells el d'Andrade
