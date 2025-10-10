Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa també vol obrir dissabte el compte de victòries a la lliga
Un triomf davant d'un rival experimentat com el Coviran Granada ajudaria a seguir evolucionant i a traslladar més confiança a la graderia
La segona part de la tetralogia de partits que el Baxi Manresa afrontarà de manera consecutiva al Nou Congost té el Coviran Granada com a oponent. Aquest partit no s'hauria jugat si qui es va guanyar a la pista ser a l'ACB, el Baloncesto Sevilla, hagués presentat els avals. Però no ho va fer i els seus paisans andalusos es van salvar, tot i ser penúltims l'any passat. Arriben a Manresa amb una combinació de nous elements, començant pel seu novell entrenador, Ramón Díaz, i vells coneguts de l'ACB com Rousselle, Burjanadze o tres ex del Manresa, Valtonen, Pere Tomàs, qui no va entrar a l'última convocatòria, i Olumuyiwa.
A davant, un Baxi que ve de guanyar en competició europea l'Slask Wroclaw, però que ho ha de fer encara a la Lliga Endesa, la competició que dona de menjar tothom. Jugarà en l'horari més tardà de tota la temporada, les nou de la nit (DAZN), encara amb la baixa de Gustav Knudsen. El danès no s'estava entrenant en l'estona en què han deixat passar els mitjans de comunicació aquest divendres, però segons el tècnic, Diego Ocampo, afronta l'últim tram de recuperació.
Segons l'entrenador dels manresans, el Granada "és un equip que té identitat, que manté jugadors de la passada temporada i en té de nous. Rousselle és essencial per l’esperit competitiu i el compromís demostrat amb el club. Sumat amb d’altres jugadors, com Burjanadze, que són d’entrega i compromís, fa que els nous hagin entès què és el Granada. A part, tenen qualitat en la posició de cinc i els quatre ales, com Matt Thomas, tenen qualitat i experiència".
També ha fet èmfasi en Luka Bozic, el millor del Granada el primer dia i que l'any passat, amb el Lleida, "ens va matxacar. Hem d’igualar la seva intensitat, Ho fa amb molta determinació. Tots hem de jugar amb aquesta idea. Tàcticament podem fer coses però hem de jugar amb intensitat i caldrà fer una feina amb ell. Però Burjanadze també ho fa bé. No és un jugador, són jugadors que estan compromesos amb una idea".
Animar molt
El Baxi arriba al partit després del triomf europeu, un resultat que "ajuda a generar confiança. Estem en una fase que cal que sapiguem què és important i posar-hi energia. És molt necessari fer-ho en el rebot a les dues bandes, en pressionar la pilota, en córrer i no perdre el temps en d’altres coses".
Ja després de vèncer els polonesos, Ocampo va demanar ajut a una afició que va estar freda i fins i tot crítica en algunes accions. "Aquests jugadors s’esforcen moltíssim, estan fent un gran esforç per adaptar-se a com volem jugar i tots hem d’animar-los molt i donar-los molta confiança en els moments. Ells donen el cent per cent. Gent així cal apreciar-los i donar-los suport".
Per la banda del Granada, el tècnic Ramón Díaz debutarà a Manresa. No ho farà Elias Valtonen, qui explicava que "Manresa és un lloc especial per a mi. És un lloc dur on jugar, però tinc grans records del públic i tinc ganes de tornar-hi. Estem preparats per a la lluita".
