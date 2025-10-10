Futbol
El CE Manresa farà el dia 17 l'acte d'arrencada del seu 120è aniversari
El club encara no ha donat a conèixer detalls sobre la jornada, que es farà al Museu del Barroc a les cinc de la tarda
El Centre d'Esports Manresa ha donat a conèixer, aquest divendres, a través de les seves xarxes socials, que en una setmana justa, el dia 17 d'octubre, donarà el tret de sortida dels actes del seu 120è aniversari.
L'anunci, no gaire extens, explica que la presentació del programa d'activitats arrencarà a les cinc de la tarda i tindrà lloc al Museu del Barroc de la capital del Bages. Comptarà amb representants de tots els equips del club, amb els primers equips masculí i femení al capdavant, i també amb representants dels aficionats.
Aquesta celebració arriba en un curs important per a l'entitat la qual va explicar, en la seva assemblea de socis del passat estiu, que està completant la seva conversió en societat anònima esportiva. Aquest és un pas important en la vida del club i en la seva manera de funcionar i una manera de recordar els seus orígens, ubicats el setembre del 1906.
