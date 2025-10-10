Dani Olmo torna a Barcelona amb una lesió muscular
El jugador iniciarà la seva recuperació a la concentració de la selecció i demà tornarà a la Ciutat Comtal
Fermín de la Calle
El jugador del Futbol Club Barcelona, Dani Olmo, s’ha sotmès a unes proves mèdiques després de retirar-se de l’entrenament de la selecció aquest divendres, en la vigília del partit que demà, a les 20.45 h, enfrontarà Espanya amb Geòrgia a Elx. El seleccionador, Luis de la Fuente, ha revelat en roda de premsa que “Dani Olmo va venir amb cansament i algunes molèsties. No s’havia entrenat els dies anteriors i a l’entrenament d’avui no es trobava còmode. Li hem dit que ho deixés. Li han fet unes proves de les quals us informaran”.
Lesió muscular
Dani Olmo no podrà enfrontar-se a Geòrgia a Elx ni a Bulgària a Valladolid a causa d’una lesió. El jugador va arribar dilluns passat a la concentració amb signes de fatiga muscular, tal com va informar el Barcelona. Des d’aquell moment, la simptomatologia ha anat millorant a poc a poc amb tractament i dosificació de càrregues. Per això, per al dia d’avui estava previst que el davanter fes exclusivament una part de l’entrenament programat, durant la qual ha notat molèsties musculars a la cama esquerra.
Per aquest motiu, se li han realitzat proves complementàries i se li ha diagnosticat una lesió muscular, de la qual s’ha informat els serveis mèdics del Barcelona. El jugador iniciarà la seva recuperació a la concentració de la selecció i demà tornarà a Barcelona, mentre la resta de l’expedició viatjarà fins a Elx per enfrontar-se a la selecció georgiana. Dani Olmo es perdrà els dos partits de classificació per al Mundial 2026 contra Geòrgia (dissabte) i Bulgària (dimarts), sumant-se a les baixes de Lamine Yamal i Nico Williams en l’atac de la selecció. Tampoc hi seran Rodrigo Hernández, Fabián, Dani Carvajal ni Dean Hujisen.
Pel que fa a Olmo, De la Fuente també ha comentat que “sempre em dol la lesió de qualsevol futbolista, és la part lletja del futbol. Veurem en què queda el de Dani. Li tinc moltíssim afecte perquè fa molt de temps que treballo amb ell i té molta implicació amb la selecció. Que sigui d’un club o d’un altre... Tant de bo no passés ni aquí ni als clubs”.
